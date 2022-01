Geheimniskrämerei vor der Saison – Rosinenpicker Novak Djokovic hält das Tennis in seinem Bann Überflügelt der Serbe 2022 endgültig seine Erzrivalen Nadal und Federer? Was macht überhaupt der Schweizer? Die wichtigsten Fragen vor dem neuen Tennisjahr. René Stauffer

Novak Djokovic und die ewige Impffrage: Verzichtet er tatsächlich auf Melbourne, um sich nicht impfen lassen zu müssen? Foto: Dave Shopland (Imago Images/Shutterstock)

Welche Auswirkungen hat Corona auf den Saisonstart 2022?

Die Pandemie sorgt weiterhin für Verschiebungen, Ausfälle, Unsicherheit und Verwirrung. Der ATP-Cup, der die Saison eröffnet, steigt entgegen der ursprünglichen Planung nicht in drei verschiedenen Städten, sondern im Olympiapark von Sydney. Das Australian Open kehrt vom 2021 in seinen angestammten Januar-Termin (17. bis 30.) zurück.

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic meldete sich für den mit 10 Millionen Dollar dotierten ATP-Cup in Sydney ab, sein Impfstatus ist weiterhin unbekannt und sein Start in Melbourne fraglich. In Australien dürfen nur vollständig Geimpfte antreten, Ausnahmebewilligungen gibt es lediglich aus medizinischen Gründen. Am serbischen TV hatte Srdjan Djokovic erklärt, sein Sohn werde wahrscheinlich nicht nach Melbourne reisen, und den Veranstaltern Erpressung vorgeworfen.