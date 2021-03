Zoom – Rosa, rot und nackte Haut In einem opulent bebilderten Sammelband blickt Wolfgang Tillmans zurück auf seine Karriere als Künstler. Christoph Heim (Text) , Rebecca Pfisterer (Bildredaktion)

Kate McQueen, 1996 © 2020 Wolfgang Tillmans, Berlin/London

Diese Fotografien gehören zu berühmtesten Bildern des deutschen Fotografen Wolfgang Tillmans. Die Porträts zeigen unter anderem eine überaus entspannt in die Kamera blickende Kate Moss an einem Tisch sitzend, der voller Beeren, Tomaten und Kartoffeln ist. Darunter den Musiker und Tierrechtsaktivisten Moby, der sich für den Fotografen in verführerischer Pose auf eine geblümte Bettdecke gelegt hat.

Moby, London, 1993 © 2020 Wolfgang Tillmans, Berlin/London

astro crusto, a, 2012 © 2020 Wolfgang Tillmans, Berlin/London

Jurys Inn, 2010 © 2020 Wolfgang Tillmans, Berlin/London

Die Stars sind Botschafter aus einer anderen Epoche und wirken trotzdem unerhört gegenwärtig: Tillmans, der anfangs der 1990er-Jahre in Bournemouth im Süden von England studierte, porträtierte damals vorwiegend Freunde und Bekannte aus der Künstler- und Schwulenszene. Den aus Harlem stammenden Moby, der mit bürgerlichem Namen übrigens Richard Melville Hall heisst, traf er 1993 in London, wo dieses Bild entstand.

Alex & Lutz, Bournemouth, 1992 © 2020 Wolfgang Tillmans, Berlin/London

Tukan, 2010 © 2020 Wolfgang Tillmans, Berlin/London

young man, Jeddah, a, 2012 © 2020 Wolfgang Tillmans, Berlin/London

Von Kate Moss fotografierte Tillmans eine ganze Serie von Bildern für die Modezeitschrift «Vogue». Für «Kate McQueen», wie dieses Foto von 1996 heisst, sass ihm die damals 22-jährige Moss in einem transparenten Oberteil Modell, das vom Modeschöpfer Alexander McQueen stammt. Nicht mehr Kind und noch nicht ganz erwachsen zeigt sich der Superstar der Modewelt der 90er-Jahre, mit dem sich eine ganze Generation identifizieren konnte, völlig ungeschminkt und der Betrachterin, dem Betrachter zugewandt.

summer still life, 1995 © 2020 Wolfgang Tillmans, Berlin/London

Kilimanjaro, 2012 © 2020 Wolfgang Tillmans, Berlin/London

Iguazu, 2010 © 2020 Wolfgang Tillmans, Berlin/London

me in the shower, 1990 © 2020 Wolfgang Tillmans, Berlin/London

Bournemouth, 1992 © 2020 Wolfgang Tillmans, Berlin/London

Lola & Megan, New York, 1993 © 2020 Wolfgang Tillmans, Berlin/London

Concorde L 432 – 6, 1997 © 2020 Wolfgang Tillmans, Berlin/London

Wolfgang Tillmans hat diese Bilder für seinen jüngst erschienen Sammelband zusammengestellt, in dem er aus Anlass des 40-jährigen Bestehens des Taschen-Verlags vier seiner früheren Fotobände zusammenfasst, die 1995, 1998, 2005 und 2012 erschienen sind. Die Neuausgabe wurde teilweise neu designt und mit aktuelleren Arbeiten versehen. Den Fotofans steht so eine preisgünstige und umfassende Retrospektive auf das Werk dieses für unsere Zeit so wichtigen Fotografen zur Verfügung.