Angriff auf Manchester United – Ronaldo holt zum Rundumschlag aus In einem TV-Interview lässt Cristiano Ronaldo erkennen, dass er ein neues Stadium der Eitelkeit erreicht hat. Sein Ziel ist es, Manchester im Winter zu verlassen. Javier Cáceres

Fühlt sich verraten: Cristiano Ronaldo bei Manchester United. Foto: Oli Scarff (AFP/Keystone)

Cristiano Ronaldo, 37, hat in der laufenden Saison nicht viele Einsätze über 90 Minuten gehabt, die der Rede wert gewesen wären. Für Manchester United ging er vier Mal über die Dauer eines ganzen Fussballspiels; in zwei Partien erzielte er sogar einen Treffer. Gegen Omonia Nikosia und gegen den FC Sheriff Tiraspol in der Europa League. Falls jemand Zweifel hatte: Seit Montag steht fest, dass er definitiv noch Luft für 90 Minuten hat. Denn in einem anderthalbstündigen Interview mit dem Sender «Talk TV», das am Mittwoch und Donnerstag in voller Länge ausgestrahlt werden soll und in Auszügen vorliegt, holte er zum verbalen Rundumschlag aus. Und liess dabei kaum ein Auge trocken.