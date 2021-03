Männerbastion erobert – Roms berühmte Piazza Venezia hat ihre erste Verkehrspolizistin Ein traditioneller Job in der «Ewigen Stadt» erhält eine weibliche Note. Und der Beamtin macht die Aufgabe sichtlich Spass.

Sie gibt neu den Ton an: Cristina Corbucci regelt den Verkehr auf der belebten Kreuzung mitten in Rom. Foto: Claudio Peri (Keystone/26. März 2021)

Roms berühmte Verkehrspolizisten auf der Piazza Venezia sind zurück – und sie haben weibliche Verstärkung erhalten. Cristina Corbucci ist die erste Frau, die von dem Podest in der Mitte der belebten Kreuzung aus den Verkehr regelt. Mit ausladenden Gesten winkte die 43-Jährige am Freitag Autos und Busse über die Piazza in der italienischen Hauptstadt. (Lesen Sie auch unseren Artikel: Roms menschliche Ampel – Der Herr des Chaos ist zurück).

Corbucci, die einen Abschluss in Politikwissenschaften hat, ist seit drei Jahren Verkehrspolizistin und seit dieser Woche auf dem berühmten Platz im Herzen der Stadt im Einsatz. «Dort oben fühlt man sich wirklich wie im Zentrum von Rom», sagte sie der Zeitung «Il Messaggero».

Der viel befahrene Platz liegt unweit mehrerer Wahrzeichen der Stadt wie dem Kapitolshügel, dem Forum Romanum und dem Kolosseum. Das Podest der Verkehrspolizisten, das hoch- und heruntergefahren werden kann, war erst in diesem Monat wieder in Betrieb genommen worden. Es ist bei Gästen und Einheimischen gleichermassen beliebt und auch immer wieder in Filmen zu sehen.

Die Piazza Venezia, aber auch die Verkehrspodeste sind immer wieder Sujets von Filmen. Foto: Claudio Peri (Keystone/26. März 2021)

AFP/fal