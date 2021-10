Totgesagte Branche – Romanische Literatur in neuen Händen Daniel Stehelin, Inhaber der Buchhandlung Sinwel in Bern, hat die Libromania in der Länggasse übernommen. Urs Wüthrich

Thomas Liechti ( links) hat seine Buchhandlung Libromania an Daniel Stehelin, Inhaber der Buchhandlung Sinwel, verkauft. Foto: Franziska Rothenbühler

Seit 1986 betreibt Thomas Liechti die Buchhandlung Libromania in der Länggasse. Jetzt hört er auf. «Ich bin vom Alter her überfällig», scherzt der Buchhändler. «In meinem Alter kann man nicht mehr längerfristig planen. Bei jeder Investition fragt man sich, ob sich dies noch lohnt. Die Buchhandlung verliert an Schwung, man verpasst den Anschluss und ist schnell einmal out.» Seine Libromania hat sich für Literatur aus den Kulturen der romanischen Sprachen spezialisiert. Liechti führt aber auch ein reichhaltiges Angebot von Werken deutschsprachiger Autorinnen und Autoren.