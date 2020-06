Unerlaubt Musik verwendet – Rolling Stones gehen gegen Trump vor Die britische Rockband will den US-Präsidenten davon abhalten, ihre Musik bei Wahlkampfveranstaltungen zu spielen und drohen mit einer Klage.

Bereits 2016 verwendete Donald Trump einen Song der Rocklegenden: die Rolling Stones bei einem Auftritt im MetLife Stadium in New Jersey. Foto: KEYSTONE/Greg Allen/Invision/AP

Die britische Rockband Rolling Stones droht US-Präsident Donald Trump wegen der unerlaubten Nutzung ihrer Musik mit rechtlichen Schritten. Trump solle davon abgehalten werden, die Musik der Gruppe bei seinen Wahlkampfveranstaltungen zu spielen, teilte die Band am Samstag mit. Ein Anwaltsteam arbeite dafür mit der US-amerikanischen Gesellschaft zur Wahrung von Urheberrechten BMI zusammen. Sollte Trump weiterhin Stones-Songs verwenden, müsse er mit einer Klage rechnen.

Der jetzige US-Präsident verwendete bereits im Wahlkampf 2016 den Song «You Can't Always Get What You Want» bei seinen Auftritten. Schon damals brachten die Band-Mitglieder ihr Missfallen darüber zum Ausdruck. Nun liess er das Lied wieder spielen. «Es könnte das letzte Mal gewesen sein», hiess es in der Stones-Mitteilung.

( SDA/step )