Kollision mit dem Randstein – Rollerlenker in Bern nach Sturz schwer verletzt Am Montagabend kam es im Berner Weissenbühlquartier zu einem Selbstunfall eines Elektrorollers. Der Lenker musste ins Spital gebracht werden.

Am Montagabend verunfallte in Bern ein Elektroroller. Der Lenker kollidierte mit dem Randstein und stürzte anschliessend zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilt.

Der Unfall ereignete sich auf der Seftigenstrasse. Der Lenker fuhr stadtauswärts in Richtung Wabern, als er kurz nach der Tramhaltestelle Weissenbühl verunfallte. Weshalb er mit dem Randstein kollidierte, ist noch nicht klar. Die Polizei hat Untersuchungen eingeleitet.

