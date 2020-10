Beim Berner Neufeld – Rollerfahrer stürzt zweimal und wird schwer verletzt Der 55-Jährige führ zuerst in ein Auto und anschliessend in einen Poller.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.25 Uhr abends auf der Neubrückstrasse. Foto: Keystone (Symbolbild)

Ein 55-jähriger Rollerfahrer ist am Samstagabend in Bern bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er fuhr zuerst in ein Auto und anschliessend in einen Poller.

Der Unfall ereignete sich um etwa 22.25 Uhr auf der Neubrückstrasse in Bern, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Der Rollerfahrer sei von der Stadt herkommend in Richtung Neufeld unterwegs gewesen.

Ein vor ihm fahrender Autolenker habe sein Fahrzeug bis zum Stillstand abgebremst, weil er links abbiegen wollte. Der Rollerfahrer sei in das Auto geprallt und gestürzt. Er habe sein Fahrzeug danach aber wieder aufgestellt und sei weitergefahren.

Wenig später sei er auf Höhe der Bushaltestelle Brückfeld in einen Poller gefahren und erneut gestürzt. Dabei sei er schwer verletzt worden. Ein Ambulanzteam habe den Mann versorgt und in ein Spital gebracht. Die Kantonspolizei untersucht den Unfallhergang und prüft etwa, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren.

