Schwerer Unfall in Moutier – Rollerfahrer stirbt nach Kollision mit Auto In Moutier kam es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Rollerlenker kam dabei ums Leben.

In Moutier ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein Rollerfahrer kurz vor 15.45 Uhr vom Stadtzentrum herkommend auf der Rue de Soleure in Richtung Eschert. Auf Höhe der Einmündung der Avenue de la Gare kollidierte der Rollerfahrer aus noch zu klärenden Gründen mit einem entgegenkommenden Auto , wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Rollerlenker stürzte und wurde schwer verletzt. Trotz sofortiger Hilfe durch Passanten und danach durch ein Ambulanz-Team verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 63-jährigen Italiener aus dem Kanton Bern.

Der betreffende Strassenabschnitt der Rue de Soleure musste für die Unfallarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen.

sda/tag

