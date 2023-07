Was geht: Ausgehtipps der Woche – Rollenspiele auf der Bühne, vor Schlössern und beim Sex Ausflüge in den Dschungel der Emotionen und Töne: Von hypnotischen Mantras im Botanischen Garten über queeres Begehren bis zu Mozarts abendlichem Ständchen. Kulturredaktion

Sexualität sieht sie als eine Art «Brennglas»: Eva Tepest hält das Schlafzimmer für einen guten Ort, um Machtstrukturen zu beobachten. In Bern liest die Autorin am 11. Juli in der Queer-Books-Buchhandlung. Foto: zvg

Sounds

Die japanische Zen-Kultur fasziniert ihn und hat auch Einfluss auf sein musikalisches Schaffen: Nik Bärtsch. Foto: zvg

«Coole Module statt braver Songs»: Auf diese Formel brachte ein Kritiker diese Musik. Wo es auch auftritt, stösst es mit seiner Mischung aus Minimalismus und Groove auf Begeisterung – das Schweizer Ensemble Ronin, geleitet vom Zürcher Pianisten und Komponisten Nik Bärtsch. Aus kurzen Motiven und repetitiven Elementen entstehen an der Schnittstelle von zeitgenössischer Musik, Jazz und Funk hypnotische Mantras. Da der Mitmusiker Sha momentan in New York weilt, ist die Gruppe wie in ihren Anfängen mit Jeremias Keller (eb) und Kaspar Rast (dr) derzeit als Trio unterwegs. (lex)

Das Gugus Gurte steigt sachte ein in seine diesjährige Ausgabe: Den Auftakt machen die beiden Zürcher Daniela Weinmann alias Odd Beholder und Long Tall Jefferson. Zwei, die bisher einzeln auftraten, tun sich zum Duo zusammen, um vom Untergang des Onlinedatings zu singen. Auf sie folgt Stahlberger: Das ist vielfarbiger Synthie-Pop, der auch mal in prominenteren Gitarrenriffs aufgeht, dazu quasi eine St. Galler Version von Kuno Laueners Fast-Sprechgesang. (mar)

Bühne

Heitere Verwechslungen im Schlosspark Jegenstorf: «Drei Männer im Schnee» nach Erich Kästner. Foto: PD

Wie wohl eine Gesellschaft aus wohlhabenden Leuten in einem Luxushotel auf einen einfachen Gast reagiert, der kaum aussieht, als könnte er sich eine Nacht dort leisten? Das möchte der Millionär Fridolin Burger herausfinden – und verbringt verkleidet als armer Schlucker ein paar Tage in einem Grandhotel. Die Schlossspiele Jegenstorf zeigen eine Adaption von Erich Kästners Verwechslungskomödie «Drei Männer im Schnee» von 1934 – geschrieben von Markus Keller und Reto Lang. (lri)

Klassik

Das Palas-Quartett eröffnet die ersten von der Cellistin Lisa Hofer (2. von links) initiierten Schlossfestspiele Laupen. Foto: PD

Warum nur eine kleine Nachtmusik zum Geburtstag, wenn es auch die grosse gibt: Mozarts Serenade «Gran Partita» für zwölf Blasinstrumente und Kontrabass. Und weil sie es kann, spielt sich die Freitagsakademie ihr Geburtstagsständchen zum 30. gleich selbst. Das Berner Ensemble für Alte Musik lädt zum gemeinsamen Feiern à l’ancienne in den Erlacherhof. (mar)

Auch in anderen historischen Gemäuern gibt es neuerdings klassische Musik zu hören: Im Schloss Laupen finden diesen Sommer erstmals die Schlossfestspiele Laupen statt. Wobei «Schlossfestspiele» vielleicht noch Zukunftsmusik ist: Klein, aber fein geht das Festival mit zwei Konzertabenden in seine erste Runde. Den Auftakt macht das Palas-Streichquartett mit der Laupner Cellistin Lisa Hofer, die das Festival initiiert. (mar)

Literatur

Die Berliner Queer-Aktivistin und Autorin Duygu Ağal legt mit «Yeni Yeşerenler» ihren Debütroman vor. Foto: zvg

Diese beiden Frauen denken in ihren Debüts klug und provokativ über das Spannungsverhältnis zwischen individuellem Begehren und gesellschaftlicher Machtverteilung nach: In einer Doppellesung treten die Queer-Aktivistin Duygu Ağal (Bild) und die Journalistin Eva Tepest auf. Ağals Roman «Yeni Yeşerenler» ist eine Coming-of-Age-Geschichte und handelt von neuen Familienformen, Frauenfussball und lesbischer Liebe. Die Autorin Eva Tepest erkundet in ihrem ersten Buch «Power Bottom» in sechs literarischen Essays die Grenzen zwischen subjektiver Lust, sexueller Identität und gesellschaftlicher Norm. Der Titel ihres Buchs meint übrigens im engeren Sinne die Zuschreibung für Rollenverteilungen beim Sex. «Power» ist die oben liegende, aber auch im erweiterten Sinne aktivere Person, und «Bottom» ist das Gegenstück. (lex)

