Smalltalk der Woche – Rolex hüpft ins Bällebad Ein königlicher Spinatfladen, ein Abo für Klassikfans und ein Menschen-Grill: Hier ist die Liste für das Tischgespräch am Wochenende. Rafael Zeier

Schwarzweiss statt Software-Zauber

«Das ist ja schöner als in echt!», staunt man nicht selten, wenn man mit dem Smartphone Fotos macht. Da laufen im Hintergrund so viele Algorithmen und Software-Tricks, dass die Grenzen zwischen Realität und Fiktion schon mal verschwimmen. Man denke nur an Mondfotos, bei denen Handy-Hersteller seit Jahren schummeln und den verschwommenen und zu hellen Mond einfach austauschen – äh optimieren.