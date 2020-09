Ich war noch niemals in… – Roggwil TG Unser Kolumnist bereist übersehene Sehenswürdigkeiten. Diesmal in der Ostschweiz. Nathan Aebi (Das Magazin)

Foto: Max Küng

Es kam in den Nachrichten: Der Purpur-Sonnenhut killt Corona. Eine Studie beweise es; irgendwie. Und gut, an der Studie beteiligt waren Mitarbeiter genau jener Firma, welche das Arzneimittel Echinaforce aus dem Purpur-Sonnenhut herstellt. Aber wie sagt der Franzose? Honi soit qui mal y pense. Und der Schweizer? Nützts nüt so schadts nüt.