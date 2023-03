Medienschelte nach dem Rücktritt – Roger Köppel fühlt sich in die Ecke gedrängt Der «Weltwoche»-Verleger wollte bei einem Vortrag in Zürich eigentlich über den Ukraine-Krieg sprechen. Doch zuerst rechnete er mit den Berichten der «Mainstreammedien» über seinen Rücktritt aus dem Nationalrat ab. Cyrill Pinto

«Weltwoche»-Verleger Roger Köppel will mit seinem Blatt ins Ausland expandieren – sein Nationalratsmandat gibt er deshalb ab, wie er sagt. Foto: Urs Jaudas

Sein Vortrag war schon lange geplant und trug eigentlich den Titel «Krieg und Frieden» – in Anlehnung an Tolstois Epos über Russland zur Zeit der napoleonischen Kriege. Doch dann wurde die Nachricht seines Rücktritts aus dem Nationalrat publik – und der «Tages-Anzeiger» titelte auf der Frontseite: «Roger Köppel will nicht mehr. Oder darf er nicht mehr?»