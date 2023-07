Überraschung im Letzigrund – Roger Federer rockt mit Coldplay

Am Sonntag überraschte Tennis-Ikone Roger Federer mit einer Gesangseinlage mit Coldplay auf der Bühne im Zürcher Letzigrund. Bereits am Samstag hatte er mit der Familie ein Konzert besucht.

Roger Federer besucht das Konzert der «Music of the Spheres World Tour» von Coldplay in Zürich und singt mit Chris Martin auf der Bühne mit. Video: Tamedia

Tennis-Ikone Roger Federer hat sich am Wochenende als begeisterter Konzertbesucher erwiesen. Am Samstag besuchte er in Zürich mit der Familie das Abschiedskonzert von Elton John, am Sonntag stieg er zu Coldplay auf die Bühne im Letzigrund.

Dort spielte und sang er beim Song «Don’t Panic» mit, wie verschiedene Medien am Montag berichteten. Federer schlug den Takt mit und das Publikum jubelte ihm zu. Auch bei den Bandmitglieder schien der spontane Auftritt des Gasts Anklang zu finden.

Bei Elton John nur im Publikum

Bereits am Sonntag besuchten Federer, Frau Mirka und ihre Zwillingstöchter das Konzert von Elton John im Zürcher Hallenstadion. Der 76-jährige Star aus England ist auf seiner Abschiedstournee.

