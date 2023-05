G-7-Gipfel in Hiroshima – Ringen um neue Russland-Sanktionen In der EU ist umstritten, welche Strafen sich gegen Russland noch verhängen lassen. Beim Treffen der G-7-Staaten geht es darum, die Umgehung bestehender Regeln zu verhindern. Hubert Wetzel aus Brüssel

Treffen vor Beginn des G-7-Gipfels: US-Präsident Joe Biden im Gespräch mit Japans Premier Fumio Kishida. Foto: AFP

Zehn Sanktionspakete haben die Europäer bisher gegen Russland beschlossen, derzeit verhandeln sie über das elfte. Doch inzwischen steht die EU vor einem Problem: Wirtschaftliche Strafmassnahmen müssen im Konsens verabschiedet werden, und es gibt kaum noch Güter, auf deren Sanktionierung sich alle 27 Mitgliedsländer einigen können. So scheitert zum Beispiel der Vorschlag Deutschlands, auch die Zusammenarbeit mit Russland in der zivilen Atomtechnik zu verbieten, regelmässig an Einsprüchen aus Paris und Budapest.