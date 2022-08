3:0 gegen Servette – Rieder ebnet den Weg zum Traumstart und bekennt sich dann zu YB Der 20-Jährige überragt gegen Servette, danach schwört er YB die Treue. Derweil lassen Basel und Zürich erneut Punkte liegen. Dominic Wuillemin

Das i-Tüpfelchen von Fabian Rieders Leistung: Nach einer halben Stunde erzielt er gegen Servette die Führung. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Dieser Matchbericht darf nur mit einem Spieler beginnen. Weil an diesem Sonntagnachmittag gegen Servette fast alles Gute bei YB den Ursprung in seinen feinen Füssen hat. Fabian Rieder ist es, 20-jährig erst, aber je länger, je mehr Chef der Berner Kreativabteilung.

Der offensive Mittelfeldspieler ist auch aufsässig und zweikampfstark, mit seinen Balleroberungen setzt er früh den Ton. Und er erzielt nach einer halben Stunde mit seinem zweiten Saisontor das 1:0 und leitet nach einer Stunde das 2:0 durch Meschack Elia ein. Kurz: Rieder überragt.

Noch vor zwei Jahren war er ein Nachwuchsspieler, der vom Profivertrag träumte, jetzt ist er unter Trainer Raphael Wicky zu einer Säule im Berner Konstrukt avanciert. Kein Feldspieler kommt auf mehr Einsatzminuten. Mittlerweile ist es nur eine Frage der Zeit, bis er den Sprung in eine grosse Liga vollziehen wird. Von 0 auf 100, sagte Rieder kürzlich im Gespräch zu seinem Aufstieg.

Rieders Bekenntnis zu YB

Rieder ist fürs Berner Spiel das, was Kastriot Imeri in der vergangenen Saison für jenes von Servette war. Nun fehlt der 22-Jährige im Aufgebot der Genfer einmal mehr, sein Vertrag läuft nächsten Sommer aus und die Westschweizer würden ihn diesen Sommer gerne noch verkaufen. Allerdings wirken die bisher hohen Ablöseforderungen auf sämtliche Interessenten abschreckend.

Die Berner beschäftigen sich mit dem Nationalspieler, Wicky nennt ihn «einen sehr guten Spieler». Aber momentan hätten sie im offensiven Mittelfeld keinen Bedarf, liessen die Young Boys vergangene Woche verlauten. Sie haben unter anderem Rieder – und dieser antwortet nach der Partie auf die Frage, ob es für ihn klar sei, dass er die Saison bei YB beende, kurz und knapp mit: «Ja.»

Das YB-Telegramm Infos einblenden YB - Servette 3:0 (1:0)

Wankdorf. – 26’212 Zuschauer.

Tore: 29. Rieder 1:0. 61. Elia 2:0. 78. Itten 3:0.

YB: von Ballmoos; Blum, Camara, Zesiger, Lefort (79. Rüegg); Niasse (59. Lustenberger); Ngamaleu (59. Rrudhani), Rieder, Sierro (79. Ugrinic), Sierro; Elia, Nsame (59. Itten).

Bemerkungen: 75. Pfostenschuss Antunes. YB ohne Benito, Fassnacht, Garcia, Lauper (verletzt/rekonvaleszent), Maceiras (U-21), Chaiwa, Mambimbi (nicht im Aufgebot).

Die Young Boys haben da 3:0 gewonnen, bei Anbruch der letzten Viertelstunde traf Servettes Alexis Antunes den Innenpfosten, kurz darauf konnte der eingewechselte Cedric Itten für YB noch erhöhen. Wie nicht zum ersten Mal in dieser Saison haben die Berner das nötige Glück. Und feiern auch deshalb nach zwei Unentschieden in der Super League wieder einen ungefährdeten Sieg, sie bleiben ungeschlagen und mit nur einem Gegentor. Dieses kassierten sie vor zwei Wochen beim 1:1 gegen GC. Derweil verliert der FC Basel, der mutmasslich ärgste Konkurrent, nach zwei Gegentoren in der Nachspielzeit daheim gegen Lugano. Und der FC Zürich hat derzeit so oder so andere Sorgen, auch er bleibt in der Liga sieglos.

Das ergibt summa summarum einen Saisonstart, den sich die Berner vor einem Monat nicht erträumt hätten. Und es sind keine guten Neuigkeiten für die Konkurrenz, orten die Young Boys auch diesmal Verbesserungspotenzial. Rieder meint, man habe den Gegner ein paarmal zu Chancen eingeladen. Und Wicky sagt, er sei zwar mit dem Resultat zufrieden, aber nicht mit der Art und Weise, wie der Sieg zustande gekommen sei.

Ungewohnt viele Berner Fehler

Was Rieder und Wicky meinen: Servette, mit 8 Punkten aus 4 Spielen gut gestartet, ist in der ersten Halbzeit der erwartet unangenehme Gegner. Die Genfer stehen kompakt und tief und verleiten so die Berner zu riskanten Zuspielen, die regelmässig als Fehlpässe enden. Einen solchen von Cédric Zesiger nutzt Servette in der 18. Minute nur zur vermeintlichen Führung, Torschütze Boubacar Fofana steht bei der Ballabgabe deutlich im Offside.

Erzielen die Berner Tore zwei und drei: Meschack Elia und Cedric Itten. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Es ist ein Weckruf für das Heimteam vor 26’212 Zuschauern im Wankdorf. Rieder nimmt Patrick Pflücke den Ball ab und zieht von der Strafraumgrenze ab, Jérémy Frick kann da noch parieren. Aber sieben Minuten später ist der Servette-Goalie gegen den strammen Schuss Rieders aus kurzer Distanz machtlos (29.). Jean-Pierre Nsame hat mit seinem mustergültigen Pass einen grossen Anteil am Treffer.

Die Young Boys bleiben fehleranfällig und bringen sich beinahe gleich wieder um den Lohn. Cheikh Niasse spielt einen dieser fürchterlichen Pässe, sein Glück ist es, dass Miroslav Stevanovic abgedrängt wird und Vincent Sierro dann den Schuss von Timothé Cognat blockt. «Eigentlich können wir uns solche Fehler nicht erlauben», sagt Wicky. Es bleibt beim «eigentlich», weil den Genfern ein Torjäger fehlt.

Auch Anderlecht gewinnt 3:0

Bei YB hingegen erzielt Meschack Elia nach einer Stunde das 2:0, untypischerweise für den kleinen Wirbelwind mit dem Kopf. Nach Flanke von Linksverteidiger Jordan Lefort, der in Abwesenheit der verletzten Ulisses Garcia und Loris Benito erneut eine starke Leistung zeigt. Mit Itten erzielt ein weiterer Stürmer den dritten Treffer. Wicky wertet es als gutes Zeichen, dass die Spieler trotz des deutlichen Resultats nicht restlos zufrieden seien.

3:0 gewinnt am Sonntag auch Anderlecht. Die Belgier sind ein ganz anderes Kaliber als Servette, Fehler wie gegen die Genfer wird es am Donnerstag beim Hinspiel des Playoffs zur Conference League im Wankdorf nicht vertragen.







Dominic Wuillemin schreibt für Tamedia über Sportthemen – mit Fokus auf Fussball und YB. Vor dem Einstieg in den Journalismus hat er an der ZHAW Journalismus und Kommunikation studiert. Mehr Infos

