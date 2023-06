Bieler Feuerwehrmann verurteilt – Richterin: «Die paar Sekunden, die er einsparen wollte, waren kaum relevant» Weil er beim Überfahren einer Kreuzung nicht die nötige Sorgfalt hat walten lassen, ist ein Feuerwehrmann schuldig gesprochen worden. Deborah Balmer (BT)

Der Feuerwehrmann, der 2021 auf dem Guido-Müller-Platz ein Auto rammte, ist vom Gericht schuldig gesprochen worden (Symbolbild). Foto: Nik Egger

Zwei Personen sind zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. So in etwa lässt sich die Geschichte des Berufsfeuerwehrmannes und der Autofahrerin zusammenfassen, die Anfang September 2021 in einen schweren Unfall verwickelt waren. Dabei hat sich die heute 30-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Sie war lange arbeitsunfähig, musste zahlreiche Behandlungen über sich ergehen lassen und verspürt noch heute täglich Schmerzen.