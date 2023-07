Angebliche Verleumdung von US-Sender – Richter weist Donald Trumps Klage gegen CNN ab Weil der US-Sender ihn angeblich mit Adolf Hitler verglichen hatte, forderte der Ex-Präsident 475 Millionen Dollar. Der Richter nannte die Äußerungen «abstoßend, aber nicht verleumderisch».

Obwohl vor allem juristisch nicht alles rund läuft für Donald Trump, gilt der 77-Jährige immer noch als klarer Favorit für die republikanische Präsidentschaftskandidatur. Foto: Sue Orgrocki (AP/Keystone/29. Juli 2023)

Ein Bundesrichter in Florida hat eine vom früheren US-Präsidenten Donald Trump gegen den Nachrichtensender CNN eingereichte Klage wegen angeblicher Verleumdung in Höhe von 475 Millionen Dollar (etwa 413,3 Millionen Franken ) abgewiesen. Bei den beanstandeten Äusserungen auf CNN handele es sich «um Meinungen, nicht um falsche Tatsachenbehauptungen», begründete Richter Raag Singhal am Freitagabend sein Urteil. Sie seien daher «nicht strafbar». Die Äusserungen seien zwar «widerwärtig» gewesen, «aber rechtlich gesehen nicht verleumderisch».

CNN ist für seine äusserst kritische Berichterstattung über Trump bekannt. Der Ex-Präsident warf dem Sender insbesondere vor, seine Behauptung, die Präsidentschaftswahl 2020 sei von dem US-Demokraten Joe Biden «gestohlen» worden, als «grosse Lüge» zu bezeichnen.

«Die ‹grosse Lüge› ist ein direkter Verweis auf eine von Adolf Hitler verwendete Taktik und erscheint in Hitlers ‹Mein Kampf'», hiess es in der im Oktober eingereichten Klage. Die Verwendung des Begriffs sei deswegen ein Versuch von CNN, Trump mit «einer der widerwärtigsten Persönlichkeiten der jüngeren Geschichte» in Verbindung zu bringen.

Trump hatte in seiner Amtszeit regelmässig gegen CNN und andere kritisch berichtende Medien wie die «New York Times» gewettert und sie als «Fake News» verunglimpft. Für besondere Empörung sorgte seine Aussage, manche Medien seien «Feinde des Volkes». Verbalattacken gegen Journalisten sind bis heute Bestandteil von Auftritten Trumps.

Ein Prozess nach dem andern

Seit dem Ende seiner Amtszeit hat die US-Justiz bereits in zwei Fällen Anklage gegen Trump erhoben. Im Mai muss sich der 77-Jährige, der bisher als klarer Favorit der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur gilt, wegen des mutmasslich illegalen Aufbewahrens von Geheimakten im US-Bundesstaat Florida vor Gericht verantworten. Von der New Yorker Justiz war Trump bereits zuvor wegen einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 angeklagt worden.

Darüber hinaus muss Trump noch mit weiteren Anklagen wegen eines möglichen Versuchs der illegalen Einflussnahme auf den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 und wegen der Capitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 rechnen. Zuletzt hatte der Ex-Präsident in einem Radio-Interview erklärt, er wolle auch im Falle einer Verurteilung in der Dokumentenaffäre an seiner Präsidentschaftskandidatur festhalten.

AFP/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.