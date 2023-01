Stargast am Wiener Opernball – Richard Lugner freut sich auf Jane Fonda Der 90-Jährige Unternehmer lädt Jane Fonda zum berühmten Wiener Opernball ein. Die Oscar-Preisträgerin feierte im Dezember ihren 85. Geburtstag.

Laut, launig und für seine 90 Jahre noch scheinbar fit: Richard Lugner an der Medienkonferenz zum Wiener Opernball. Foto: Keystone

Die Begleitung des österreichischen Bauunternehmers Richard «Mörtel» Lugner beim Wiener Opernball ist in diesem Jahr zur Abwechslung mal nicht wesentlich jünger als er: Der 90-Jährige will Oscar-Preisträgerin Jane Fonda mitbringen, die im Dezember ihren 85. Geburtstag feierte. «Sie ist eine tolle Frau und hat viel geschafft», schwärmte Lugner am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien über die US-Schauspielerin.

Die Wiener Opernball findet am 16. Februar statt. In den vergangenen zwei Jahren war er wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Lugner sagte, nach der Corona-Pause seien seine Tanzküste ebenso eingerostet wie seine Englisch-Kenntnisse. Er wisse aber ohnehin noch nicht, ob Fonda mit ihm tanzen werde.

Auch sonst sind noch einige Fragen offen. «Vieles müssen wir noch klären», räumte Lugner ein. Er wisse lediglich, dass Fonda bereits in Wien gewesen sei und sich für Kunst interessiere. «Sie kommt zu dritt, aber wir wissen nicht, wer die anderen sind», fügte der Unternehmer hinzu. Auch ihr Anreisetag stehe noch nicht fest.

Oscar-Preisträgerin

Die Tochter von Filmstar Henry Fonda und Schwester von Peter Fonda ist für Filme wie «Klute» (1971) und «Coming Home – Sie kehren heim» (1978) bekannt, für die sie jeweils mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Bekannt wurde sie auch durch ihr Engagement gegen den Vietnamkrieg und ihre Fitnessprogramme. Zuletzt verschrieb sie sich zunehmend dem Klimaschutz.

Lugner bringt seit 1992 alljährlich prominente Ehrengäste mit zum Opernball und lässt sich dies einiges kosten. Zu seinen Begleiterinnen zählten unter anderen die Schauspielerinnen Melanie Griffith, Sophia Loren, Pamela Anderson und Goldie Hawn sowie Hotel-Erbin Paris Hilton. Auch Dieter Bohlen war einmal sein Ball-Gast.

Flop mit Kim Kardashian

Als Reinfall entpuppte sich für Lugner US-Fernsehstar Kim Kardashian. Sie hatte ihren Gastgeber 2014 regelrecht links liegen lassen und während des ganzen Opernballs gerade mal zehn Minuten mit ihm verbracht.

Lugners letzter Ballgast vor dem Pandemie-bedingten Ausfall des Gesellschaftsereignisses war 2020 die italienische Schauspielerin Ornella Muti, die für die frühere US-Skirennläuferin Lindsey Vonn eingesprungen war.

