Tagestipp: Festival «Pulsations» – Rhythmus im Blut In Biel zeigt das Festival «Pulsations», wie kreativ eine pädagogische Ausbildung sein kann. Martina Hunziker

Musik- und Bewegungsstile, bunt gemischt: «Pulsations» ist ein Showcase des Studiengangs. Foto: Dersu Huber

Was lernt man eigentlich im Studiengang «Musik und Bewegung» an der Hochschule der Künste Bern? Man könnte sagen: ein bisschen Tanzen, ein bisschen Musizieren. Im Wesentlichen aber ist er eine kreative Herangehensweise an Kunst und Pädagogik. Am Festival «Pulsations» zeigen die angehenden Rhythmikerinnen und Rhythmiker ihre eigenen Kreationen vor Publikum. Das klingt mal nach Pop, mal nach Jazz, mal nach Chorgesängen, während auf der Bühne gehörig viel los sein wird. Die verarbeiteten Themen gehen von Frau und Migration bis hin zu Gott und Hund – mit Humor, aber auch mit Tiefgang. (mar)

