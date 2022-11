Chaos bei Juventus Turin – Revolution bei den Dynastischen Gefälschte Bilanzen und andere Tricksereien: In einem grossen Knall sind bei Juve Präsident Andrea Agnelli und der gesamte Vorstand zurückgetreten. Oliver Meiler aus Rom

Nicht mehr im Amt (von links): Juventus-Präsident Andrea Agnelli, sein Vize Pavel Nedved und Geschäftsführer Maurizio Arrivabene Foto: Daniele Badolato (Getty Images)

Wenn bei Juventus Turin der gesamte Vorstand zurücktritt, ohne jede Vorankündigung an einem normalen Novemberabend, dann ist das für den italienischen Fussball ungefähr so bedeutsam wie für die nationale Politik der überraschende Sturz der Regierung. Letzteres kommt allerdings viel öfter vor. Für die «Gazzetta dello Sport» ist es sogar eine «Rivoluzione», so schrieb sie es nun gross über ihre ganze erste Seite.