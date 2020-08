Umstaffelung bei Sonderschulen – Revision des Volksschulgesetzes wird diskutiert Der Grosse Rat wird darüber entscheiden, welche Direktion für die Sonderschulbildung zuständig sein soll.

Die Sonderschulen sollen im Kanton Bern künftig unter das Dach der Bildungsdirektion kommen. Der Grosse Rat berät in der Wintersession eine Revision des Volksschulgesetzes. (Themenbild) Keystone/Dominic Steinmann

Die Berner Kantonsregierung hat die Revision des Volksschulgesetzes ans Parlament verabschiedet. Die Vorlage schafft die Voraussetzung dafür, dass die Sonderschulbildung unter das Dach der Bildungsdirektion kommt. Bis anhin war sie bei der Gesundheitsdirektion angesiedelt.

Der bernische Grosse Rat wird die Revision voraussichtlich in der Wintersession 2020 in erster Lesung beraten, wie die Bildungs- und Kulturdirektion in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Mit der Revision soll im Kanton Bern, wie andernorts auch, ein standardisiertes Abklärungsverfahren eingeführt werden für Kinder mit Bedarf an sonderpädagogischen Massnahmen. Weiter werden die Anstellungsbedingungen der Lehrpersonen der heutigen Sonderschulen an jene der Regelschulen angeglichen. Und schliesslich schafft die Vorlage auch die Grundlagen für die Förderung von sportlichen oder musischen Talenten in der Schule.

SDA/mck