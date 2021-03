Härtefallhilfen im Kanton Bern – Experten warnen: Es gibt zu wenig Konkurse Jetzt fliesst – quasi geschenkt – öffentliches Geld an Berner Firmen. Das bringt auch bereits vor der Krise angeschlagene Unternehmen über die Runden. Christoph Aebischer

Der Bio-Schwand kämpft ums Überleben; einen Beitrag soll auch die Härtefallhilfe des Kantons leisten. Foto: Urs Baumann

1542 Betriebe haben im Kanton Bern bis jetzt um finanzielle Unterstützung gebeten. Gut 63 Millionen Franken hat dieser im Rahmen der Härtefallhilfe schon versprochen, 434 Firmen warten noch auf einen Bescheid. Die Bio-Schwand ist eine davon.

Sie erstand vor zehn Jahren einen Grossteil der ehemaligen landwirtschaftlichen Schule Schwand bei Münsingen und steckt seit geraumer Zeit in akuter Geldnot, schon im Frühjahr 2020 meldete die Revisionsstelle «erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Bio-Schwand zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit» an. Das entsprechende Dokument liegt dem «Bund» vor.