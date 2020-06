Antirassismus-Demo in Bern – Reto Nause: «Wir sind vorbereitet» Auch diesen Samstag ist eine Demonstration gegen Rassismus geplant. Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause hofft, dass die Regeln eingehalten werden. Sven Niederhäuser

Versammlung gegen Rassismus und Polizeigewalt am 1. Juni 2020 im Berner Rosengarten. Foto: Susanne Keller

Bereits letzte Woche demonstrierten mehrere Hundert Personen in Bern, gar mehr als 1000 waren es in Biel. Sie alle gingen auf die Strasse, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Nun wird für kommenden Samstag erneut zu einer Kundgebung in Bern aufgerufen.