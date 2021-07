Gastrokritik Bistro zum Res, Worb – Res, der französische Charmeur Im ehemaligen Restaurant Kreuz in Worb und in dessen wildromantischem Garten gibt es für kurze Zeit frische Flammkuchen. Die Testesser sind weit mehr als zufrieden. Sophie Reinhardt

Res setzt vor allem auf französische Speisen: Cidre und Flammkuchen. Foto: zvg

Gastronomische Zwischennutzungen gibt es nur in der Stadt? Mitnichten. Im einstigen Gebäude des Restaurants Kreuz in Worb weht seit Mai ein frischer Wind. Die Dorfbeiz stand mehrere Jahre leer, nachdem das einstige Wirtepaar in Rente gegangen war. Jonathan Zaugg ist nun in die Bresche gesprungen und hat mit viel Liebe zum Detail das Bistro zum Res eröffnet, das es nur bis im Oktober gibt. Danach sollen im 200-jährigen Haus Wohnungen eingebaut werden, und anstelle des Schopfs ist ein Einfamilienhaus geplant.

Wir haben zum Glück an diesem sonnigen Abend reserviert und erhalten den lauschigen Tisch im wilden Garten unter dem alten Kirschbaum. Die anderen Tische draussen sind schon belegt oder reserviert. Im Hintergrund plätschert der alte Brunnen, der sehr freundliche Hund des Gastgebers freundet sich sofort mit uns an.