Pleiten, Pech und Pannen – Republikaner gefährden ihre guten Chancen Mit Fehltritten setzen die Senatskandidaten der US-Republikaner ihren sicher geglaubten Wahlsieg aufs Spiel. Daran ist auch Donald Trump schuld. Fabian Fellmann aus Washington

Warf er den Hut zu weit? Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Wisconsin. Foto: Scott Olson (Getty Images)

Über den eigenen Reichtum zu reden, ja gar ein bisschen damit zu prahlen, ist in den USA keineswegs etwas Anrüchiges. Ungeschickt aber ist es, wenn man ein politisches Amt erobern will in einem Bundesstaat, in dem die Arbeitslosigkeit hoch, die Teuerung stark und die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie schwach ist.

Also übt sich der Republikaner Mehmet Oz, der in Pennsylvania für den US-Senat kandidiert, in Bescheidenheit. Zwei Häuser nenne er sein Eigen, sagte er vergangene Woche an einer Wahlkampfveranstaltung. Dabei vergass er wohl acht Liegenschaften, die die linke Internetpublikation «The Daily Beast» genüsslich auflistete: Neben einer 800-Quadratmeter-Villa in New Jersey und einem 650-Quadratmeter-Landhaus in Pennsylvania hat sie zwei Wohnungen im nicht gerade günstigen Manhattan, eine Strandvilla und eine Rinderfarm in Florida sowie drei Besitztümer in der Türkei ausgemacht.

Oz ist über 100 Millionen Dollar schwer, reich und prominent geworden als TV-Arzt, der seinem Publikum zweifelhafte Heilmittelchen andrehte. Mit seinen Versuchen, sich als Normalbürger bei der Wählerschaft anzubiedern, ist er bisher gescheitert. Einmal liess er sich beim Gemüsekauf filmen, um gegen «Joe Bidens Teuerung» zu wettern. Im Supermarkt, dessen Namen er falsch wiedergab, sagte er perfekt gepudert und beleuchtet in die Kamera, seine Frau habe ihn gebeten, «Crudités» zu holen. Das heisst «Rohes» auf Französisch, auf Englisch gehört es in die gehobene Sprache der Feinschmeckerküche. Das Video ging viral, sogar die Supermarktkette macht sich inzwischen darüber lustig.

Mit dem französischen Ausdruck machte es Oz seinem demokratischen Gegenspieler John Fetterman leicht, ihn als abgehoben auf die Schippe zu nehmen. «In Pennsylvania nennen wir das ‹Veggie Tray›», sagt Fetterman in einem neuen Video, eine Plastikschale mit geschnittenen Sellerie-, Gurken- und Karottenstücken in der Hand. Es ist kein polierter Clip wie der von Oz, sondern kommt als spontanes Handyvideo aus Fettermans Küche daher.

Das ist kein Zufall. Der kahlköpfige Hüne trägt stets Kapuzenpullis, die seine Tattoos nur knapp verdecken. Ihm fällt es leichter als Oz, sich als bodenständigen Vertreter der Arbeiterschaft zu präsentieren, als «blue collar tough guy», wie er in Wahlvideos beschrieben wird, obwohl auch er aus einer gut situierten Familie stammt. Mit Fetterman führen die Demokraten eine geschickte Kampagne: Es war ein Mitarbeiter der Partei, der Oz nach seinen Liegenschaften fragte, ihn dabei filmte und die Aufnahme den Medien zuspielte. Seit Juli sind die Umfragewerte von Oz im Sinkflug, inzwischen führt der Demokrat Fetterman mit elf Prozentpunkten Vorsprung – obwohl er erst seit Mitte August selbst in den Wahlkampf zurückkehrte, weil er drei Monate zuvor einen Schlaganfall erlitten hatte.

In allen knappen Rennen führen die Demokraten

Das ist eine schlechte Ausgangslage für die Republikaner, die mit Oz einen ihrer Sitze verteidigen wollten. Ihr nationales Ziel haben sie noch höher gesteckt: Sie wollen den Demokraten bei den Zwischenwahlen am 8. November die Mehrheit im Senat wegnehmen, der kleinen Parlamentskammer in Washington. Dort sind jetzt mit je 50 Sitzen beide Gruppen gleich stark, doch haben die Demokraten dank Vizepräsidentin Kamala Harris den Stichentscheid und damit eine überaus knappe Mehrheit.

Die Gelegenheit für einen Machtwechsel im Senat schien günstig: In Arizona, Georgia und Nevada haben die Republikaner drei Gelegenheiten, drei Bisherige zu besiegen. Die Demokraten hingegen schienen lange nur in Wisconsin und Pennsylvania überhaupt den Hauch einer Chance zu haben. Inzwischen bewertet der einflussreiche «Cook Political Report» Pennsylvania nicht mehr als unentschiedenes Rennen, sondern als eines, in dem die Demokraten im Vorteil sind. Gleichzeitig machen die angegriffenen Demokraten in Umfragen Boden gut und haben inzwischen in allen anderen vier knappen Rennen die Nasen vorn. Selbst der rechte Fernsehsender FoxNews stellte am Montag bange fest, die Bedenken über die Qualität der Senatskandidaten der Republikaner nähmen zu.

Viele der schwächelnden Kandidaten haben eines gemein: Sie sind Lieblinge von Donald Trump.

Der frühere Football-Star und aktive Fitnesscoach Herschel Walker etwa hat in Georgia seinen Vorsprung auf Amtsinhaber Raphael Warnock verspielt. Während sich Oz in Pennsylvania nicht genau an die Zahl seiner Liegenschaften erinnern kann, fiel es Walker schwer, seine Kinder zu zählen. Offiziell hatte er nur einen Sohn mit seiner Ex-Frau, doch dann tauchte ein weiterer, unehelicher Sohn auf – und nach einigen weiteren Tagen waren es insgesamt drei Söhne und eine Tochter. In Ohio wiederum führt Starautor J. D. Vance eine uninspirierte Kampagne und hinkt seit Sommer hinter dem Demokraten Tim Ryan hinterher.

Viele der schwächelnden Kandidaten haben eines gemein: Sie sind Lieblinge von Donald Trump. Der starke Mann der Republikaner warf für Oz, Walker und Vance sein Gewicht in die Waagschale, obwohl keiner der drei je ein politisches Amt innehatte und ihnen jegliche Kampagnenerfahrung fehlte. Das scheint sich nun zu rächen.

Hat Biden die Talsohle durchschritten?

Hinzu kommt, dass Präsident Joe Biden und die Demokraten langsam aus ihrem Umfragetief herausfinden. Das Ende des Rechts auf Abtreibung hat ihre Basis elektrisiert, die stark gestiegenen Benzinpreise fallen wieder, und Biden konnte wichtige Erfolge verbuchen mit einem Klima-, Sozial- und Steuerpaket, einem Gesetz zur Senkung der Medikamentenpreise und einer Investitionsoffensive zugunsten der amerikanischen Hersteller von Computerchips. Derweil macht Donald Trump mit Problemen mit dem FBI von sich reden statt mit kontroversen politischen Inhalten, und auch die Anhörungen zu seinem Putschversuch am 6. Januar 2021 scheinen ihm bei unabhängigen Wählern zu schaden.

Zu früh freuen dürfen sich die Demokraten aber nicht. Die Umfragen in der Sommerpause liegen oft daneben, und die entscheidende Wahlkampfphase beginnt erst mit dem Feiertag Labor Day am kommenden Montag. Fast immer verliert die regierende Partei schliesslich bei den Zwischenwahlen, und dabei sind auch die Personenwahlen für den Senat keine Ausnahme. Selbst vermeintlich komfortable Vorsprünge können zu einer Niederlage führen, wenn Präsident und Partei in den Umfragen im Nachteil liegen. Und noch immer finden nur knapp 40 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner, Präsident Biden leiste gute Arbeit.

Fabian Fellmann schreibt seit mehr als 20 Jahren über politische Themen. Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C. Davor war er unter anderem als Brüssel- und als Bundeshaus-Korrespondent für verschiedene Zeitungsredaktionen tätig. Mehr Infos @fabian_fellmann

