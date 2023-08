Renntag in Bern – Wie Red Bull Seifenkisten­rennen als PR-Spektakel nutzt In Bern haben Seifenkistenrennen Tradition. Nun inszeniert Red Bull damit eine grosse kommerzielle Sause. Das kommt nicht nur gut an. Sarah Buser Simone Klemenz

Das Red-Bull-Seifenkistenrennen fand 2002 zum ersten Mal in Bern statt. Dieses Jahr gibt es eine zweite Durchführung. Foto: Tomas Wüthrich (Archivbild)

Seifenkisten haben keinen Antrieb, nur eine Bremse. Sie brauchen deshalb eine steile Startrampe und einen kräftigen Schubs, um zu beschleunigen. Je rasanter es den Berg hinuntergeht, desto besser. So das Credo bei einem Seifenkistenrennen. In Bern haben diese Tradition. Die Grossen Berner Renntage finden seit 36 Jahren am Klösterlistutz statt, stehen sogar im Unesco-Verzeichnis der lebendigen Traditionen Schweiz. Hier fahren Kinder mit. Der Anlass im April ist nicht kommerziell.

Ein Kontrastprogramm findet am Sonntag unterhalb des Rosengartens statt. In Windeseile sausen rund 40 Teams den Aargauerstalden runter und kommen hoffentlich unverletzt ins Ziel. Unter den Teilnehmenden findet sich beispielsweise das Team Bundeshaus, das in einem Miniaturformat des Schweizer Regierungsgebäudes am Start ist. Oder Die Aareböötler, die auf das Motto «Wer bremst, sitzt hinten» setzen. Was ihnen gemein ist: Sie sind längst keine Kinder mehr. Und: In ihre Fahrzeuge haben sie einiges an Kreativität gesteckt.

Denn gemessen wird beim diesjährigen Rennen nicht nur die Geschwindigkeit, sondern vor allem die Kreativität der Fahrzeugkonstruktion. Beim Start sollen die Teilnehmenden zudem eine Showeinlage von 30 Sekunden zeigen. Sprich: Es handelt sich hier nicht um ein blosses Rennen, sondern um eine regelrechte Inszenierung der Kisten und Teams.

Hinter dem Rennen steckt der österreichische Getränkehersteller Red Bull. Er ist Sponsor und Organisator des Events. Schaltet derzeit Werbespots für den Anlass im Schweizer Fernsehen. Dass Red Bull längst in Symbiose mit der Sportwelt lebt, ist bekannt. Red Bull sponsert zahlreiche Spitzensportlerinnen und Sportler und hat sogar ein eigenes Formel-1-Team.

Tausende Schaulustige erwartet

2002 hat das Red-Bull-Seifenkistenrennen bereits einmal in Bern stattgefunden. An Eigenwerbung hat das Unternehmen auch damals nicht gespart. Dass man mit dem kommenden Rennen erneut ausstrahlen will, zeigt auch die hochkarätige Besetzung der Jury. Sie besteht unter anderem aus bekannten Personen der Schweizer Sportwelt wie Marco Wölfli (ehemaliger YB-Spieler), Joana Mäder (Beachvolleyballerin) und Petra Klingler (Kletterin und Boulder-Athletin).

Auf die Frage, was Red Bull sich von der diesjährigen Durchführung erhofft, schreibt die Kommunikationsstelle: «Ein Spektakel mit vielen fröhlichen Gesichtern.» Das dürfte eintreffen. Die Veranstalter rechnen insgesamt mit 30’000 bis 40’000 Besuchenden, wie Dominique Steiner, stellvertretende Leiterin der Orts- und Gewerbepolizei, sagt. «Es werden vor allem auch jüngere Leute erwartet.» Anlocken sollen diese auch ein Liveact des Solothurner Rappers Manillio, eine Show mit einem BMX-Weltmeister und viele Essensstände.

Die Szene wächst wieder

Auch wenn es wohl bei Red Bull primär um Marketingzwecke geht – beim Dachverband der Schweizer Seifenkisten-Szene freut man sich über den Event. Er lenke die Aufmerksamkeit auch auf die hiesige Seifenkisten-Szene, sagt Simone Andrianello, Präsident der IG Seifenkisten Derby Schweiz. Diese hatte jahrelang mit schwindenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Nun wachse sie wieder.

Im Moment hat der Dachverband knapp 50 lizenzierte Fahrerinnen und Fahrer, die im Schnitt an etwa 15 Rennen pro Jahr teilnehmen. Diese werden von der IG Seifenkisten Derby Schweiz gemeinsam mit dem lokalen Veranstalter für Kinder und Jugendliche organisiert. Die lizenzierten 7- bis 16-Jährigen sammeln Punkte, und am Schluss der Saison im Herbst gibt es eine Siegerehrung und eine Rangliste. Laut Andrianello ist Seifenkisten-Rennfahren ein Familiensport. Die lizenzierten Kinder brauchen Eltern, die sie mit ihren Fahrzeugen an die Rennen bringen und helfen, die Fahrzeuge zu bauen und zu unterhalten.

Nicht nur bezüglich des Alters der Teilnehmenden, auch sonst unterscheide sich das Rennen von Red Bull von jenen, die der Verband organisiere. «Bei uns sind die Seifenkisten aerodynamisch», sagt Andrianello. Beim Red-Bull-Event stehe vielmehr das Aussehen als die Fahrtüchtigkeit und Langlebigkeit der Seifenkiste im Vordergrund. In der Tat sieht man auf den meisten Videos des Energiegetränkevertreibers Seifenkisten, die sich in der Kurve überschlagen und noch während der Fahrt wieder in ihre Einzelteile zerfallen.

Red Bull unter Beobachtung

Kritischer sieht man die Veranstaltung von Red Bull bei den Veranstaltern der Grossen Berner Renntage. «Bei uns stehen immer die Kinder im Zentrum», schreibt Thomas Eberhard vom Dachverband für offene Arbeit mit Kindern in der Stadt Bern. «Der Anlass ist nicht kommerziell und nicht gewinnorientiert.» Der Teamgeist komme vor dem Gewinnen.

Es sei wichtig, dass Kinder Zugang zu solch nachhaltigen, nicht kommerziellen Freizeitanlässen hätten. «In diesem Sinne beobachten wir das Vorgehen der Organisatoren und die Durchführung des Red-Bull-Events sehr genau», so Eberhard.



