Vor Heiliggeistkirche in Bern – Renitenter Mann unter Waffenandrohung verhaftet Vor der Heiliggeistkirche in Bern kam es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung. Ein Mann konnte nur unter Androhung der Dienstwaffe angehalten werden.

Die Kantonspolizei Bern hat am Samstagabend nach einer tätlichen Auseinandersetzung bei der Heiliggeistkirche in Bern einen Mann unter Waffenandrohung verhaftet. Zum Hergang der Ereignisse und zu Verletzungen, die der Mann aufwies, sind Abklärungen im Gang.

Am Samstag gegen 19.20 Uhr wurde der Kantonspolizei gemeldet, dass sich bei der Heiliggeistkirche in Bern eine tätliche Auseinandersetzung zugetragen habe. Als die Einsatzkräfte vor Ort angekommen waren, trafen sie auf einen Mann, der Verletzungen im Gesicht aufwies und blutete, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.

Die Patrouille wollte den Mann kontrollieren und wies ihn an, sich auszuweisen. Der Mann verweigerte dies und zeigte sich gegenüber den Einsatzkräften renitent. Da er laut Polizeiangaben auch vorbeilaufende Passantinnen und Passanten beschimpfte, wollte die Patrouille ihn für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache mitnehmen.

Dagegen habe sich dir Mann gewehrt, er wurde gegen die Einsatzkräfte handgreiflich. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Schliesslich konnte der Mann laut Mitteilung unter Androhung der Dienstwaffe sowie der Elektroschockpistole angehalten werden.

Weitere Abklärungen zum Hergang der Ereignisse und zu den Verletzungen des Mannes sind im Gang. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen und zur medizinischen Untersuchung in ein Spital gebracht.

