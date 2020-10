Wahlen in Kehrsatz – René Walker neu im Gemeinderat Die FDK kann ihren Sitz verteidigen: Bei den Gemeinderatswahlen vom Sonntag in Kehrsatz hat sich an der Sitzverteilung in der fünfköpfigen Exekutive nichts verändert.

Der Freisinnige René Walker wurde neu in den Gemeinderat gewählt zvg

Bei den Gemeinderatswahlen vom Sonntag in Kehrsatz hat sich an der Sitzverteilung in der fünfköpfigen Exekutive nichts verändert. FDP und SP/Grüne behalten je zwei Sitze, die SVP einen. Der Freisinnige René Walker wurde neu in den Gemeinderat gewählt.

Dort ersetzt er Elisabeth Stalder-Riesen, die nicht mehr zur Wiederwahl antrat. Walkers Gemeinderatskolleginnen und -kollegen sind die bisherige Gemeindepräsidentin Katharina Annen (FDP) Daniel Wägli (SP), Roland Geiger (SVP) und Claudia Zuber (SP). Sie alle schafften die Wiederwahl problemlos, wie aus einer Mitteilung der Gemeinde vom Sonntag hervorgeht.

Die Sitzverteilung im Gemeinderat der Berner Vorortsgemeinde ist seit Jahren die gleiche und wurde auch dieses Mal bestätigt. Daran vermochte auch die kontrovers geführte Diskussion über eine grössere Gemeindefusion im Raum Bern nichts zu ändern. Die Wahlbeteiligung lag bei 39,1 Prozent.

SDA