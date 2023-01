Wintertourismus in den Alpen – Rekordverdächtig (mit Betonung auf «verdächtig») Die längste Abfahrt, am meisten Schnee, die älteste Tradition: Wintersportorte übertreffen sich mit Superlativen, um Gäste anzulocken. Doch manche Angaben sind schlicht falsch. Dominik Prantl

Eines der grossartigsten Skigebiete, nein, das grossartigste zwischen Sizilien und Nordkap: Zermatt. Foto: Pascal Gertschen

Was ist nur falsch gelaufen? Abzweigung verpasst? Zu direkte Fahrlinie? Oder hat die Technik versagt? Jedenfalls zeigt das Messgerät am Handgelenk, auf dem heutzutage neben der Uhrzeit auch Herzschlag, Kalorienverbrauch und Kilometerleistung dokumentiert werden, am Ende der Piste eindeutig nur 13,38 Kilometer an. Dabei hatte das Internet doch 25 Kilometer versprochen, womit diese Abfahrt nicht nur die längste im Zermatter Skigebiet wäre, sondern – je nach Website – die längste rote Piste der Alpen (snowplaza.de), die längste Skiabfahrt Europas (Zermatt Tourismus) oder gar die längste Abfahrt der Welt (Zermatt Bergbahnen). Mindestens.