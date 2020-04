Tourismusjahr 2019 – Rekordansturm in Interlaken Fast 3 Millionen Übernachtungen zählte die Tourismusregion Interlaken – soviele wie noch nie. zec /sda

Das

Hotel Victoria Jungfrau in Interlaken. Claudio De Capitani

Noch nie reisten so viele Touristinnen und Touristen in die Region Interlaken wie 2019. Im vergangenen Jahr wurden in der gesamten Ferienregion fast 3 Millionen Logiernächte verzeichnet – ein Rekordwert.

Dieser Rekordwert sei die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Bewältigung der Corona-Krise, teilte Interlaken Tourismus am Mittwoch mit. Vieles sei unsicher, doch gewiss sei hingegen, dass Thuner- und Brienzersee sowie die Bergwelt rund um Eiger, Mönch und Jungfrau «bleiben, wo sie sind».

Gemeinsam mit Partnern bereite man sich nun auf die Zeit nach der Pandemie vor. Die «Krux» sei, den richtigen Zeitpunkt für die Aktivierung der jeweiligen Kampagnen und Aktionen zu treffen. Dieser optimale Zeitpunkt sei von Region zu Region, von Land zu Land unterschiedlich.