Tagestipp: Jovana Nikic – Reithalle-Demos und Bahnhofrunden im BMW Die 23-jährige Berner Comedian Jovana Nikic stellt sich vor als Vielfrass mit Blutgruppe Sarkasmus und Rhesusfaktor Poesie-tif. Alexander Sury

Perfekt integriert und ein Paradebeispiel für Segregation – geht das? Kein Problem für Jovana Nikic. Foto: zvg

Cervelat am Schwingfest und Cevapcici in Belgrad: Das sind für sie zwei Seiten derselben Medaille. Jovana Nikic ist ein waschechtes «Bärner Meitschi» und gleichzeitig ein Paradebeispiel für Segregation. Sie sagt von sich, dass sie irgendwo zwischen Bünzlitum und Bern-Bümpliz stehe und eine Jugend zwischen Reithalle-Demos und Bahnhofrunden im BMW verbracht habe. In ihrer Mundart-Comedyshow zeigt sie, dass die Psyche eines «Bärner Meitschi» nur begreift, wer die Stadt Bern versteht – diesen Organismus, der viel schillernder und farbiger ist als sein Sandsteinbraun zu signalisieren scheint. (lex)





