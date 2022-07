Kanton Waadt – Wolf soll geschossen werden Der zum Abschuss freigegebene Einzelgänger hatte erst kürzlich in der Region des Lioson-Sees zwei junge Rinder angegriffen, die später verendeten.

Seit der Wolf vor noch nicht ganz 30 Jahren in die Schweiz zurückgekehrt ist, wächst sein Bestand. (Archivbild) Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Der Kanton Waadt hat den Abschuss eines Wolfs angeordnet. Der Einzelwolf hatte in den Waadtländer Alpen zwei junge Rinder gerissen. Zudem hat der Kanton einen Antrag an den Bund zur Regulierung des Marchairuz-Rudels im Waadtländer Jura gestellt.

Die Weisung zum Abschuss des Einzelwolfs wird am Freitag im Amtsblatt veröffentlicht, wie der Kanton Waaadt am Dienstag mitteilte. Ab diesem Zeitpunkt ist die Genehmigung 60 Tage lang gültig, solange sich Nutztiere in dem Gebiet befinden, in dem der Abschuss erlaubt ist.

Wahrscheinlich standen auch Ziegen auf seiner Speisekarte

Der Wolf hatte zwischen dem 20. und 21. Juli 2022 in der Region des Lioson-Sees zwei junge Rinder angegriffen, die später verendeten. Es sei wahrscheinlich, dass derselbe Wolf auch für den Tod von sieben Ziegen in der Region Ormonts seit Ende Juni dieses Jahres verantwortlich sei, heisst es im Communiqué weiter. Damit seien die Bedingungen für den Abschuss eines einzelnen Wolfs gemäss der revidierten eidgenössischen Jagdverordnung erfüllt.

SDA

