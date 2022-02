Gastkommentar: Corona und Sprache – Reisende sind Virenträger – und Virenschlepper Viren werden sprachlich oft als Akteure dargestellt. Das verstellt den Blick auf unsere Verantwortung in der Virenausbreitung. Meinung Hugo Caviola

Von Zürich nach Cancún: Auch in Corona-Zeiten ist die Reiselust nicht erlahmt. Foto: Andrea Zahler

Die Omikron-Variante des Coronavirus grassiert inzwischen in weiten Teilen der Welt. Wenig beachtet wird bisher die Sprache, in der wir über deren Ausbreitung sprechen. Die Medien stellen Viren gern als Akteure dar. So heisst es etwa, das Virus breite sich aus oder sei auf dem Vormarsch. Diese sprachliche Aktivierung des Virus ist sachlich falsch, denn Viren brauchen zu ihrer Ausbreitung einen Wirt, zum Beispiel einen menschlichen Körper. Die Viren werden verbreitet und sind nur metaphorisch auf dem Vormarsch. Solche Unschärfen gehören zum gängigen Sprachgebrauch. Im Fall der Pandemie sind sie aber nicht ohne Belang. Denn sie unterschlagen die Bedeutung menschlicher Mobilität.