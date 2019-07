Parks abseits der Touristenmassen

Great Basin National Park

Einer der am wenigsten besuchten Parks in den ganzen USA ist der Great Basin National Park, irgendwo im Nirgendwo zwischen Reno und Salt Lake City. Man erreicht den Park auf dem Highway 50, «the loneliest road in America», rund 250 Meilen entfernt von der nächsten namhaften Stadt. Dank seiner Abgeschiedenheit wurde der Park zum sogenannten International Dark Sky Park gekürt, einem Park, wo der Nachthimmel keinerlei Lichtverschmutzung aufweist und man die Sterne besonders schön beobachten kann.

Ein weiteres Highlight des Great Basin National Park: die «Bristlecone Pines». Diese urchigen, wild verästelten Bäume gelten als älteste lebende Organismen. Sie können mehr als 5000 Jahre alt werden und überleben sogar die extremen Klimakonditionen dieser trockenen, kalten und hochgelegenen Gegend.

Olympic National Park

Auch wenn die Vampir-Saga «Twilight» dem regnerischen, wilden Küstengebiet bei Seattle zu gesteigerter Bekanntheit verholfen hat, gilt der Olympic National Park immer noch als einer der ruhigsten Orte der USA. Verweilen lässt es sich hier endlos: Die steile, wilde Küstenlandschaft bietet sich für mehrtägige Wanderungen an, und im Hinterland lockt der nördlichste Regenwald der Welt mit allen Schattierungen von tiefem Grün.

Point Reyes National Seashore Wunderbar abgelegene Campingidylle nördlich von San Francisco. Foto: Sammie Vasquez (Unsplash)

Während die Küste südlich von San Francisco spektakulär, aber ebenso viel besucht ist, lohnt sich ein Abstecher in das ungleich ruhigere, aber ebenso beeindruckende Point Reyes National Seashore eine Fahrstunde nördlich von San Francisco. Die Campingplätze liegen in der wilden Dünenlandschaft verteilt, viele sind nur zu Fuss erreichbar und bieten wunderbar abgelegene Campingidylle.

Grand Staircase Escalante National Monument Wild-West-Feeling at its best. Foto: Patrick Hendry (Unsplash)

Arches, Canyonlands, Monument Valley – der Südwesten beheimatet einige der weltberühmtesten und meistbesuchtesten Nationalparks der USA. Wer mehr Natur und weniger Touristen erleben möchte, dem sei das Grand Staircase-Escalante ans Herz gelegt. Beeindruckende Canyons, delikate Gesteinsformationen und Wild-West-Feeling gibt es nämlich auch hier zu erleben.

Saguaro National Park

Was dem Joshua Tree National Park der knorrige Joshua Tree ist, ist dem Saguaro National Park der namensgebende Saguaro-Kaktus – mit dem Unterschied, dass Letzterer bislang noch viel weniger Besucher anzieht. Per Auto lassen sich auf einer acht Meilen langen Strasse die imposanten Pflanzen betrachten. Verschiedene Wanderwege entlang dieser Strasse bieten die Möglichkeit, die erstaunlich lebendige Wüste näher kennen zu lernen.

North Cascades National Park Mehr als 300 Gletscher finden sich in diesem Park. Foto: Sergei Akulich (Unsplash)

Wer hätte gedacht, dass die meisten Gletscher in einem Nationalpark gar nicht im Glacier National Park zu finden sind? Tatsächlich verzeichnet der North Cascades National Park mit mehr als 300 Gletschern die höchste Anzahl ausserhalb von Alaska. Und der wenig besuchte Park drei Fahrstunden entfernt von Seattle bietet noch mehr: ruhige, endlose Wildnis, idyllische Bergseen und unzählige Berggipfel wie den Trappers Peak, wo sich Alpinisten ohne Warteschlange beim Gipfelanstieg austoben können.