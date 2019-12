In diesen Skigebieten bleibt der Klimaschutz nicht auf der Piste

Dass sich immer mehr Ferienorte entsprechende Gedanken machen und auch etwas tun, ist naheliegend. Nachfolgend eine unvollständige Liste mit Wintersportdestinationen, bei denen die Umweltaktivitäten über das reine Marketing hinausgehen.

Laax – auf dem Weg zur Selbstversorgung

Ein ambitioniertes und in dieser Art einzigartiges Nachhaltigkeitsziel strebt Laax an. Die Bündner wollen die erste selbstversorgende Wintersportdestination der Welt werden. Schon heute wird der gesamte Strombedarf vor Ort zu 100 Prozent durch heimische Wasserkraft und eigene Solaranlagen an den Liftstationen gedeckt. Im Rahmen des vor Ort geprägten «Greenstyle»-Gedankens werden zurzeit rund 160 weitere grössere und kleinere Massnahmen in den Bereichen Energie, Gastro und Food, Abfall und Recycling, Transport und Mobilität sowie Natur und Tiere umgesetzt.

Laax will die erste selbstversorgende Wintersportdestination der Welt werden. Foto: Philipp Ruggli

Als Leuchtturm in der Beherbergung gilt das preisgekrönte Konzept des Rocksresort an der Bergbahntalstation, welches nach Minergie-Standard erbaut wurde und mit Holzpellets beheizt wird. Ebenfalls Vorreiterin ist Laax in der Nutzung moderner Technologien. So wurde das gesamte Skigebiet digital vermessen, was eine maximal energiesparsame Pistenpräparation ermöglicht.

www.flimslaax.ch

Saas-Fee – autofrei und mehr

Das Walliser Feriendorf ist seit 1951 autofrei und gehört auch zu den Gründungsmitgliedern der «Allianz der Alpen», einem Gemeindewerk, das für die Umsetzung der Alpenkonvention einsetzt. Seit 2002 ist Saas-Fee Energiestadt und bezieht seit 2012 den Strom für das gesamte Gemeinde- und Skigebiet aus Walliser Wasserkraft.

Saas-Fee ist seit 1951 autofrei. Foto: PPR Saastal Tourismus AG

Auch im Kampf gegen den Feinstaub ist Saas-Fee aktiv und hat die 250 Holzfeuerungen im Dorf allesamt mit Partikelfiltern ausgerüstet. Die lokale Hotellerie zieht ebenfalls mit in Sachen Nachhaltigkeit. Mit dem vor fünf Jahren eröffneten Wellness Hostel 4000 mit eigenem Hallenbad unterhält Saas-Fee als erste hochalpine Gemeinde der Schweiz ein solarthermisches Nahwärmenetzwerk.

www.saas-fee.ch