Leiden viele Leute an Flugangst?

In der Schweiz geht man davon aus, dass rund 30 Prozent der Bevölkerung an Flugangst leiden. Statistisch gesehen, sind die Betroffenen meist zwischen 20 und 50 Jahre alt, da diese Altersgruppe am häufigsten fliegt.

Wer kann Flugangst bekommen?

Flugangst kann jeder bekommen. Ob jemand Vielflieger oder noch nie in einem Flugzeug gesessen ist, spielt dabei keine Rolle. Die Angst vor dem Fliegen beginnt im Kopf. Wir interpretieren Geschichten, die wir von Bekannten hören und in der Zeitung lesen. Oder man hatte selbst ein einschneidendes Flugerlebnis wie Turbulenzen in der Luft, einen Druckabfall in der Kabine oder einen Landeabbruch bei starkem Seitenwind. Der Auslöser muss aber nicht zwingend mit dem Fliegen zusammenhängen. Ursache kann beispielsweise auch erhöhter Alltagsstress sein. Gerade bei Geschäftsreisenden kommt dies immer wieder vor.

«Unser Ziel ist es nicht, die Flugangst in den Griff zu bekommen, sondern sie komplett abzubauen.»Diederika Tasma, Flugangst-Trainerin

Was kann gegen Flugangst unternommen werden?

Es gibt ein paar Tricks, die helfen können: Viel Wasser statt Kaffee trinken, denn Dehydration verstärkt das Schwindelgefühl, und Kaffee wirkt anregend und unterstützt damit die Flugangst. Ablenkung kann ebenso helfen, zum Beispiel mit Musik, einem Film oder einem Gespräch mit dem Sitznachbarn. Bei zunehmender Nervosität kann es auch hilfreich sein, die Crew zu informieren. Wir empfehlen ausserdem die Reservation eines Sitzplatzes in der Mitte oder im vorderen Teil der Kabine, weil es im hinteren Teil der Maschine deutlich unruhiger ist.

Und wenn das nicht hilft?

Dann sollte professionelle Hilfe in Betracht gezogen werden. Wir bieten beispielsweise Flugangstseminare mit ausgebildeten Trainern an, die auch in den Bereichen Coaching und Psychologie geschult sind. Aus unserer Sicht ist es zudem ein Vorteil, wenn die Coaches selbst über Erfahrung in der Fliegerei verfügen, sei es als Pilot, Cabin-Crew-Mitglied oder im Bereich der Technik.

In den Seminaren wird auch technisches Wissen vermittelt. Foto: PD

Wie sieht ein solches Seminar aus?

Wir arbeiten ausschliesslich in kleinen Gruppen oder in Einzelseminaren. So kann optimal auf die Teilnehmer und ihre Ängste eingegangen werden. Zur Förderung des Verständnisses vermitteln wir in dem eintägigen Seminar zuerst die Theorie zu Angst generell sowie zur Flugangst im Speziellen. Danach folgen verschiedene Atem-, Entspannungs- und mentale Übungen, die helfen, Negatives in Positives umzuwandeln. Zudem arbeiten wir mit verschiedenen wissenschaftlich getesteten Methoden, um die Verknüpfungen im limbischen System zu lösen, die für die Flugangst verantwortlich sind. Im zweiten Teil des Seminars besichtigen wir am Flughafen Bern oder St. Gallen-Altenrhein ein Flugzeug. Die Teilnehmer lernen auf diese Weise, das Flugzeug und den Flugbetrieb zu verstehen: Was wird im Cockpit alles gemacht, wie wird im Flugzeug und mit dem Tower kommuniziert, wie funktioniert eine Notausgangstür, welche Geräusche gibt es in einem Flugzeug, was passiert, wenn ein Triebwerk ausfällt, wie viele Turbulenzen halten die Flügel aus etc. Die Maschine wird von innen und aussen genauestens begutachtet, und alle Fragen werden von den anwesenden Flugprofis und Trainern beantwortet.