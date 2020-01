Im Winter ist Mallorca die Ruhe selbst

Wir sind ausserhalb der ­Saison die einzigen Gäste in der alten Finca, und man kocht extra für uns ein dreigängiges Menü. Unzählige Kerzen beleuchten die Mauern, noch nie haben wir so einsam bei undichtem Dach so stilvoll gegessen. Das Mirabo ist ein geschmackvoll ­eingerichtetes Landgut in Familienbesitz an Mallorcas Westküste, das sein authentisches Ambiente ­behalten hat und eines der wenigen Hotels ist, das bis in den Winter ­hinein Gäste empfängt. Antonios Mops schielt während des Essens ständig auf die nasse Stelle, unsere Laune hingegen wird bei jedem Bissen besser. Antonio ist hier seit vielen Jahren Manager, ein Allround-Talent. Im Prinzip könnte er in der Finca den ganzen Winter über herrschaftlich wohnen, aber er findet: «It’s spooky. Das Haus ist stärker als ich.» Wenn der Wind heult und die Balken und Böden knarren, hat er das Gefühl, es spuke. Im Dezember ist wenig los, dann schliesst er und wohnt in Palma, bis die Saison im Frühling wieder losgeht.