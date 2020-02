Nizzas neuer Glanz

Dieses Licht! Klar und doch mild. Ein rosa Schimmer liegt über den weissen Fassaden der Belle-Epoque-Villen an der Promenade des Anglais. Es liegt ein Prickeln in der Luft, etwas Verheissungsvolles geht von dieser Stadt aus – immer noch.

In der Mitte der Promenade präsentiert sich stolz das legendäre Grandhotel Negresco, über dem eine Kuppel thront, die so perfekt ist, dass man die Geschichte gerne glaubt: Gustave Eiffel soll die Brust seiner Geliebten als Vorbild genommen haben.

Die perfekte Kuppel: Hotel Negresco.

Es ist früher Abend an der «Prom», wie die Einheimischen ihre weltberühmte Strandpromenade nennen. Im 18. und 19. Jahrhundert flanierte hier im Winter der englische Adel. Alexandre Dumas befand gar, Nizza sei eine englische Stadt, in der man ab und zu einen Franzosen treffe. Heute ist die Gästeschar international. Amerikaner schätzen die verwinkelte Altstadt besonders. Daneben die Weite des Strandes und das Meer. Beides macht den Kopf frei nach der neunstündigen Bahnfahrt von Zürich via Mailand.