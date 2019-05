«Spiesser» sind sie nur in den Augen anderer

Die meisten Stammgästein Pontresina sind Senioren

Der Oberengadiner Sehnsuchtsort lässt sich die Loyalitätssause in Basel eine sechsstellige Summe kosten. Ehre, wem Ehre gebührt, sagt Jan Steiner: «Diese Leute kommen immer wieder nach Pontresina. Das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit.»

Ein Blick in die Runde am Stammgastevent ergibt: Die Mehrzahl der hier Verwöhnten ist in Ehren ergraut und schwört als Enkel-Influencer die dritte Generation auf Pontresina ein. Aber nicht alle Stammgäste sind im AHV-Alter. Auch Peter und Olivera Scheuber aus Basel, 46 und 38, sind «verknallt ins Oberengadin». Weil die Gegend in seltener Kombination das Beste für ihren Lieblingssport biete. «Windsurfen im Sommer, Snowboarden im Winter – das gibt es sonst nirgendwo in dieser Qualität», schwärmt Kommunikationsmanager Peter Scheuber. Zehn Monate im Jahr seien sie «praktisch jedes Weekend» im Oberengadin, sagt die Chemikerin Olivera Scheuber.

Wenn eine Traumdestination eine derart wichtige Rolle spielt im Leben, dann ruft das nach Anpassungen. Auch im Leben daheim: «Weil wir so oft von Basel ins Oberengadin fahren», sagt Peter Scheuber, «mussten wir unser Auto wechseln.» Den zu grossen Subaru Forester habe man eingetauscht gegen einen kleineren, genügsameren Mini Clubman, weil: «Wir werden immer wieder ins Engadin fahren. Auch wenn wir sicher schon über hundert Mal dort waren.» Mittlerweile wohnen sie dort in der eigenen Ferienwohnung.

Gern im Engadin: Olivera und Peter Scheuber. Foto: Mattias Nutt

Neben Hotelgästen erfahren auch Zweitwohnungsbesitzer Stammgastehren. Etwa an der Lenk im Berner Oberland, wo 750 Hotelzimmer 2200 Ferienwohnungen gegenüberstehen. Während die Hotels sich selber um ihre Stammgäste kümmern, begrüssen Gemeinde- und Tourismusvertreter regelmässig in der Altjahrswoche bei einem «Verre d’amitié», einem Freundschaftsglas, alle Zweitwohnungsbesitzer an der Lenk. Ab zehn Jahren Präsenzzeit kommt man hier in die Kränze, als Loyalitätspräsente werden Originalscherenschnitte, Blumentrögli oder Food-Boxen an jährlich «50 bis 60 Jubilare» abgegeben, sagt Albert Kruker, Direktor von Lenk-Simmental Tourismus. Repeater seien in der heute so kurzlebigen Zeit extrem wichtig: «Die Hälfte aller Gäste reist auf Empfehlung von Verwandten und Bekannten an. Da kommt den Stammgästen natürlich die Rolle als Botschafter zu.»