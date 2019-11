Reisebranche kämpft gegen das Internet

Und als kleines «Goodie» für die Kundschaft betont Markwalder, dass Kuoni/Helvetic Tours als Folge des jüngsten Konkurses des europäischen Grossveranstalters Thomas Cook kurzfristig zusätzliche Hotelkontingente für die Wintersaison erhalten und diese teils zu stark vergünstigten Preisen anbieten könne.

Weniger von der Internetkonkurrenz bedrängt sieht sich der auf Fernreisen spezialisierte Veranstalter Knecht Reisen. «Wir offerieren eher längere und beratungsintensivere Reisen in Destinationen wie Russland, Südliches Afrika, Neuseeland oder Alaska, die man im Internet so gar nicht buchen kann», erklärt der Marketingchef Christoph Huckele.

Gleichwohl räumt er ein, dass für eher einfachere Arrangements in die USA, nach Kanada oder Australien zuletzt auch der eine oder andere Knecht-Kunde die Möglichkeiten einer individuellen Online-Buchung entdeckt habe. Diesen Kunden den Mehrwert einer Buchung im Reisebüro zu einem – wenn überhaupt – leicht höheren Preis aufzuzeigen, sieht Huckele als Chance für Knecht Reisen sowie die gesamte Branche.

Nur Pauschalreisen sichern Kundengelder ab

Gegen Google und Co. wehren müssen sich die Reiseveranstalter weiterhin mit allen Mitteln, wollen sie die Grundlage für ihr eigenes Geschäftsmodell in die nähere Zukunft retten. Andi Restle von ITS Coop Travel ist sich dessen vollauf bewusst und bevorzugt das proaktive Handeln dem Lamentieren. Die Website des Veranstalters wurde soeben umgebaut und erweitert. Neu werden die Pauschalreisen mit dynamischen, tagesaktuellen Preisen offeriert. «Wir kämpfen um unsere Kundschaft und werden auch nicht müde, die Vorteile der Pauschalreise in Beratungsgesprächen immer wieder zu betonen.»

Die jüngste Insolvenz von Thomas Cook mit tausenden gestrandeten Kunden, die ihre bezahlten Ferien nicht beenden konnten und für diesen Ärger noch nicht mal finanziell entschädigt wurden, ist für Restle ein schlagendes Argument. Schweizer Veranstalter sind gemäss Pauschaltreisegesetz verpflichtet, die einbezahlten Gelder ihrer Kunden abzusichern. «Wer hierzulande eine Pauschalreise bucht, und nur eine Pauschalreise, ist bei derart bösen Überraschungen finanziell rundum abgesichert.»

