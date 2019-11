Die Welt von TUI wird blauer

Im türkischen Sarigerme, an der Mündung des Flusses Sarisu, ist die Sicht atemberaubend. Sie reicht an guten Tagen bis zur griechischen Insel Rhodos, die 50 Kilometer entfernt liegt. Die Farbe des Meeres ist Dunkelblau, jene des feinen Sandstrandes Dakotagrau. Auf 300'000 Quadratmetern Fläche erstreckt sich die Hotelanlage an der türkischen Riviera hügelwärts. Lifte und Caddies verbinden das Meer mit den am diskret in die Landschaft eingepassten kleinen Apartmenthäusern.