«Die steigende Nachfrage motiviert uns»

Doch von selbst geht nichts. Es ist wichtiger denn je, gezieltes und ausgewogenes Tourismusmarketing zu betreiben – gerade auch im Hinblick auf die Herkunftsländer. Ein intelligenter «Märkte-Mix» ist bei uns handlungsanleitend und dient der nachhaltigen Tourismusentwicklung. Zudem werden wir auch 2020 die Erschliessung neuer Bereiche vorantreiben, so zum Beispiel den Gesundheitstourismus. Dort können wir die hervorragende Kompetenz unserer Gesundheitsanbieter mit dem Tourismus zu neuen Angeboten zusammenfügen.



Janine Bunte,

CEO Schweizer Jugendherbergen, Vorsitzende der IG Parahotellerie Schweiz.

Die grosse Stärke des touristischen Angebotes in der Schweiz ist die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit und die Nähe zur Natur. Dies spiegelt sich bestens in der Schweizer Parahotellerie. Wir werden uns deshalb 2020 weiterhin mit der Produktentwicklung beschäftigen und uns vor allem auch für den Erhalt der Vielfalt des Angebotes einsetzen. Dies übergreifend in allen wesentlichen Themen wie politische Rahmenbedingungen, Klimaschutz, Digitalisierung und Fachkräftemangel. Die steigende Gästenachfrage motiviert uns, weiterhin unser Bestes zu geben, um die Gästeerwartungen in unseren Segmenten zu erfüllen.



Thomas Kleber,

COO Sorell Hotels.

Die ZFV-Unternehmungen erreichten einen wichtigen Meilenstein und feierten über das gesamte Jahr 2019 mit Partnern, Gästen und Mitarbeitenden ihr 125-jähriges Bestehen. Leider haben wir auch in diesem Jahr einem weiter zunehmenden Mangel an Fachkräften feststellen müssen. Das liess sich zwar im operativen Alltag der Hotels noch gut überbrücken. Doch wir geben mit verstärkten Massnahmen der Aus- und Weiterbildung Gegensteuer und verzeichnen erste Erfolge.

Im März 2020 werden wir unser um- und ausgebautes Hotel City Weissenstein in St. Gallen eröffnen. Im Juni folgt die Wiedereröffnung des hochwertigen Boutiquehotels St. Peter an bester Zürcher Altstadtlage. Grosses Thema ist die Digitalisierung: IPTV, kabelloses Streaming, mobiles Check-in und Check-out und Zugang zu den Zimmern per Smartphone statt Schlüssel ist für alle neuen Häuser vorgesehen. Das intelligente Gebäudemanagement wird mit der Hotelsoftware verbunden, so dass Heizung und Klimatisierung je nach Belegung gesteuert werden können, was den Energieverbrauch und den CO2-Verbrauch reduziert.



Walter Kunz,

Geschäftsführer Schweizer Reise-Verband.

Die Themen die uns 2019 am meisten bewegten, waren sicherlich die Klimadebatte, der «Overtourism» und kurz vor dem letzten Quartal die Insolvenz von Thomas Cook. 2020 werden grosse Herausforderungen anstehen. So ist die Branche gut beraten, dem veränderten Reiseverhalten Rechnung zu tragen. Zudem birgt die fortschreitende Digitalisierung zusätzliche Risiken. Daraus können sich aber daraus auch Chancen ergeben. Die Grundausbildung für die Tourismusberufe wird per 2022 erneut reformiert. Die Weichen dafür werden aber schon jetzt gestellt, und wir werden in diesem Bereich 2020 stark gefordert sein. Zudem werden wir die Dienstleistungen, Rahmenverträge und Partnerschaften für unsere Mitglieder weiter ausbauen.