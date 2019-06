Blaue Aussichten

Club Med als Vorbild

Über eine Million Feriengäste amüsierte sich seit der Eröffnung vor 48 Jahren im Robinson Club im Süden Fuerteventuras. Die ­Ferienanlage am Traumstrand von Morro Jable gehört zu den Evergreens im gehobenen Massentourismusgeschäft. Der damals noch überschaubare Reiseveranstalter TUI und die Steigenberger Hotelgruppe hatten eine neue Ferienformel geschaffen, die ein Vierteljahrhundert nach Ende des Zweiten Weltkriegs den bienenfleissigen Deutschen unkonventionelle Entspannung mit Sport und Show verhiess, fernab von steifen Speisesälen öder Strandhotels.

Vorbild war der frankofone Club Med, Gründervater von Robinson der Querdenker Johann Friedrich Engel, der Ende 80er- Jahre eine unfreundliche Übernahme Robinsons durch Steigenberger vereitelte, später aber selbst gehen musste. Engel gründete für den Hamburger Hotelkönig Horst Rahe Ferienclubs auf hoher See – die Aida-Kreuzfahrtschiffe. Engels Vermächtnis verbleicht. Man bezahlt an der Robinson-Bar heute nicht mehr mit bunten Plastikperlen. Aufgedrehte Animateure kippen renitente Gäste auch nicht mehr samt Liegen in den Pool. Aber Kundschaft und Crew duzen sich weiterhin, im Buffetrestaurant stehen immer noch kommunikationsfördernde Achtertische, und das Herz jeden Clubs schlägt am grossen Schachbrett und an der angrenzenden Hauptbar.

Die Führungsriege verlässt die Büros und schiebt Schicht an der Front. Odysseas Michailidis, Clubdirektor in Jandia Playa, brät beim Mittagsbuffet Fleischspiesse und Burger und hält mit munteren Sprüchen die Klientel bei Laune. Der gebürtige Grieche, seit 15 Jahren bei Robinson, erklärt die Doppelrolle des 714-Betten-Clubs auf der trockensten Kanaren-Insel: «Hier ist Robinson Pionier und Pilot.» Vorreiter, weil in ­Morro Jable die Geschichte des deutschsprachigen Cluburlaubs begann. Und Zukunftsprojekt, weil die TUI am 20 Kilometer ­langen Sandstrand einen neuen Ferien-Lifestyle implementiert.

Ein Hauch von Ibiza

Polonaisen durchs Schwimmbad, Shows, in denen gut gelaunte Gäste talentfrei auf der Bühne im Amphitheater Luftgitarre spielen oder «Schwanensee» tanzen, sind passé. «Heute wollen die Gäste ungezwungenes Beisammensein, achten aber stets auf die eigene Work-Life-Balance», sag Timothy Olszewski, Entertainment-Chef in Jandia Playa. Nicht mal mehr für den guten alten Clubtanz, der einst das Wirgefühl gefördert hatte, lässt sich die zahlende Kundschaft begeistern. «Den müssen wir allein tanzen», sagt Olszewski illusionslos.