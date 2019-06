Spektakel und Stille

Das 800 Hektaren grosse, terrassenförmig angelegte Weingebiet gehört seit 2007 zum Unesco-Welterbe. Der typische Gast ist an Ruhe und Beschaulichkeit, guten Weinen, gutem Essen und einer intakten Natur interessiert. So kann es auf Wochenend­spaziergängen zwischen den Weinterrassen des Lavaux durchaus vorkommen, dass man selbst bei schönstem Wetter nur einer Handvoll Leute begegnet.

Von den Dörfern Lutry und Cully am See bringt der Lavaux-Express, eine Art Kinderer­lebniszug, die Touristen nach oben in die Rebhänge. Restaurants oder Weinbars gibt es in den Weindörfchen wie Saint-Sa­phorin, Epesses, Riex, Villette oder Grandvaux zwar vereinzelt, aber nur mit eingeschränkten Öffnungszeiten.

Klingeln und degustieren

Die meisten Winzer gelten als eher scheu, aber liebenswürdig. Man muss sie oft buchstäblich aus ihren Kellern locken. Ihre Häuser sind wegen der grossen, farbig gestalteten Schilder einfach zu finden. Besucher dürfen fast überall spontan klingeln und um eine Degustation bitten. Ist der Winzer oder ein Familien­mitglied zu Hause, wird der Gast in den Weinkeller geführt, und der Hausherr erzählt vor Weinfässern aus französischer Eiche oder Tanks aus Edelstahl stolz von seiner Arbeit und seinen Produkten. Und selbstverständlich können die Weine ausgiebig gekostet werden.

Die Weinbauern des Lavaux sind in den letzten Jahren beim Anbau vielseitiger geworden. Natürlich vertrauen die meisten weiterhin auf den klassischen Chasselas. Doch heute werden im Lavaux auch Traubensorten wie Chardonnay und Pinot noir gehegt. Als die besten Weine gelten im Übrigen jene aus den steil abfallenden Anbauzonen Dézaley und Epesses. «Je nach Gefälle und Boden ist der Mineralgehalt sehr unterschiedlich, und die Weine sind es auch», führt Winzer Jean-François Pot­terat in seinem Keller in Cully aus. «Die letzten heissen, trockenen Sommer bescherten uns Spitzenjahrgänge.»

Kein Zufall, dass das Wein­erlebniszentrum Vinorama nicht mitten in den Rebhängen, sondern im Dörfchen Rivaz, am Fuss des Lavaux, an der Seestrasse, eingerichtet wurde. Die meisten Touristen reisen noch immer über die breite Strasse zwischen Lausanne und Vevey an. Und ein Besuch des Vinorama lohnt sich. Es verspricht, sämtliche Weine aller Winzer des gesamten Anbaugebiets an Lager zu haben. 300 Provenienzen insgesamt.