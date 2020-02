Nur keine Hektik!

Leinen los! Wir legen ab. Der Körper des Bootes schaukelt in fröhlicher Vorfreude. Ein Wendemanöver im Hafenbecken ist nötig, dann nimmt das Hausboot Fahrt auf und sticht in einer weiten Krümmung in den grünen, glitzernden Fluss. Die Bootsfahrt beginnt in St-Jean-de-Losne/St-Usage und wird uns in fünf Tagen über 102 Kilometer und durch neun Schleusen in die Gegend von Soing führen. Und dann den ganzen Wasserweg wieder zurück. Das Wetter ist gut, die Brise frisch. Vom ersten Moment an spüren wir Erleichterung.