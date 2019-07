In Finnland wird der Traum von der einsamen Insel wahr

Keine einzige PET-Flasche, nicht das kleinste Stück Plastik haben die Wellen angeschwemmt. Hier scheint die Welt noch in Ordnung. Doch der Klimawandel lässt auch das Naturparadies nicht unberührt. Die Winter beginnen später, die Temperaturen schwanken, die Erwärmung des Meeres bringt die Vogel- und Fischwelt durcheinander, erzählen die Insulaner.

Wir liegen auf dem Steg, «listen to the silence», der Ruhe lauschen, steht auf dem Programm. Der Ruhe oder der Natur: Vögel kreischen, fast schon aggressiv, im Tiefflug jagen sie über uns hinweg. Es herrscht Brutzeit – wir sind nicht überall willkommen.

Åland ist ein Anglerparadies, rund um die Uhr, das ganze Jahr, ein Fang sei praktisch garantiert, der bissfreudige Hecht lauere quasi in jedem Schilf, heisst es in Tourismusbroschüren. Doch an unseren Haken hängt bloss Seegras. Es wird weder Hecht, Barsch, Forelle noch Zander zum Znacht geben. Der kleine Kugelgrill kommt dennoch zum Einsatz: für den Wildlachs aus der Kühlbox.

In der Tiefe des Meeres verbergen sich Schätze

Ab in die Sauna! Sie befindet sich zwischen zwei Klippen, direkt am Meer. Zwei bis drei Saunagänge, mindestens 15 Minuten lang, dazwischen ein Sprung ins Wasser – so die finnische Tradition. Uns reicht ein Gang, das Bad im Meer (16 Grad) fällt aus. Die Aussendusche, die einzige Frischwasserquelle, sei sonnengewärmt, sagte Johan. Von der Sonne ist nichts zu spüren, geduscht ist in Sekundenschnelle. Was Johan sowieso begrüssen würde. Man müsse nicht ständig duschen, findet der Naturbursche. Dazu passt, dass weder im WC- noch im Sauna-Häuschen ein Spiegel hängt. Für einmal soll man sich nicht ums Aussehen kümmern. Sonnencreme und Mückenspray – mehr brauchts hier nicht.

Zähneputzen oder Geschirrspülen, alles muss überlegt sein, alles braucht Zeit. Aber die hat man hier. Man solle sich ruhig mal wieder langweilen, sagte Johan. In den Tag leben, sich treiben lassen und Neues entdecken. Tatsächlich: Am zweiten Tag beginnt der Mann zu schnitzen. Und sie pflückt Blümlein, die sich durch den felsigen Boden kämpfen. Zusammen streift man das Ufer entlang, fantasiert von angespülten Schätzen; zahllose nicht geborgene Wracks liegen vor Åland auf Grund. So entdeckten Taucher im Sommer 2010 ganz in der Nähe über 100 Schampus-Flaschen der Edelmarke Veuve-Clicquot. Fast 200 Jahre lang hatte der feine Tropfen in den Tiefen des Meeres gelegen – ohne an Qualität einzubüssen.