Der letzte Kick

Das extravagante Möbel steht in der King Suite des Grandhotels: ein Töggelikasten mit durchsichtigem Boden, die an Querstangen aufgereihten Kicker aus hellem und dunklem Edelholz. Die Bälle landen nicht in Kunststoffbehältnissen, sondern in den Netzen von zwei putzigen Toren. Ob die Herrschaften, die für die geräumige Bleibe in der zweiten Etage 9000 Franken pro Nacht (Butlerservice inklusive) berappen, die Musse zum Tischfussballspiel finden, ist ungewiss. Die solventen Gäste könnten es sich auch in einer der Sitzgruppen vor einem riesigen Bildschirm gemütlich machen, am Konferenztisch Geschäfte abschliessen oder von der neuen Terrasse den Blick über Bad Ragaz ins Liechtensteinische oder nach Vorarlberg schweifen lassen.