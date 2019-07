Baden im ehemaligen Sperrgebiet

An der Küstenstrasse finden sich schmucke, ins Meer gebaute Restaurants, in denen zu erschwinglichen Preisen Fisch oder Meeresfrüchte angeboten werden. Die Restaurants sind gepflegt, das Personal freundlich und professionell. Nicht nur sie sind ein Beleg dafür, dass der Tourismus im Blauen Herzen Europas angekommen ist. Die Anzahl Touristen hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. In bestimmten Regionen ist der Tourismus zur Haupteinnahmequelle geworden. Mehr als 100'000 Personen sind in diesem Bereich tätig. Am deutlichsten zu erkennen ist der Massentourismus in der im Norden gelegenen Küstenortschaft Durrës. Hier reiht sich über mehrere Kilometer Hotel an Hotel. Nicht nur Gäste aus den Nachbarländern Kosovo, Mazedonien und Montenegro sonnen sich hier. Neue Erholungssuchende reisen aus Deutschland oder der Schweiz an. Der Reiseführer «Lonely Planet» erkor Albanien nicht zufälligerweise zur europäischen Top-Destination.

Ein lebendiges Bild der Hochkulturen

Ausschlaggebend dafür ist nicht nur die Riviera. Hervorgehoben werden auch die vielen, gut erhaltenen antiken Siedlungen entlang der Küste. Zu den Hauptattraktionen zählt Butrint. Die Kommune befindet sich 20 Kilometer südlich der Badeortschaft Saranda und damit in Sichtdistanz zur griechischen Insel Korfu. In der auf der Liste des Unesco-Weltkulturerbes aufgeführten Ruinenstadt überlagern sich Reste von griechischer, römischer, byzantinischer wie auch osmanischer Zeit. Die Tempel, Thermen oder Aquädukte vermitteln ein lebendiges Bild der Hochkulturen. Auch hier gibt es in der Nebensaison genügend Platz für Besucher.

Das benachbarte, steil in den Hang gebaute Saranda ist vom Küstenstädchen zur Kleinstadt mit fast 40'000 Einwohnern gewachsen. Dutzende Hotelblöcke prägen das Stadtbild, das sich vom Burghügel Lekursi aus besonders eindrücklich präsentiert. Auf den Grundmauern der Burgruine befindet sich nun ein Restaurant, das zu den besseren Adressen der Ortschaft zählt. Da die Albaner im Durchschnitt 350 Euro im Monat verdienen, ist es für sie unerschwinglich. Für westeuropäische Verhältnisse sind die Preise dagegen moderat. Wie so oft an der felsigen albanischen Riviera öffnet sich auch von hier aus der weite Blick übers Meer. In der von Dunst durchzogenen Abendsonne schlummern friedlich Korfu, die Ksamil-Insel und der Butrint-See.

Diese Reise wurde unterstützt von ITS Coop Travel.



