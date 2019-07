Auf der 200-Meter-Wasserrutschbahn durch die Stadt

1 Rasante Rutsche

Badeplausch in fünf Städten



Publikumsmagnet: Die Riesenrutsche in der Zürcher Einkaufsmeile. Foto: Markus Mallaun

Mitten in der Stadt auf der Strasse eine Wasserrutschbahn hinunterrutschen? Das verspricht viel Action und noch mehr Spass – egal, ob auf einem Schwimmreifen, einer Luftmatratze oder einfach auf dem Po. Bis zu 200 Meter lang ist die aufblasbare Wasserrutschbahn von Slide my City. Die gigantische Rutsche tourt bereits seit Juni durch die Schweiz, sie macht in den kommenden Wochen noch in Lausanne, Wallisellen, St. Gallen, Basel und Solothurn halt. Also: Schwimmreifen oder Gummiente einpacken und nichts wie los zum fröhlichen Wasserplausch mitten in der Stadt.